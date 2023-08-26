Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal Siaran Langsung FIBA World Cup 2023 pada 26-27 Agustus 2023, Live di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:54 WIB
Jadwal Siaran Langsung FIBA World Cup 2023 pada 26-27 Agustus 2023, Live di Vision+
Saksikan FIBA World Cup 2023 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL siaran langsung FIBA World Cup 2023 pada 26-27 Agustus 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga-laga seru di FIBA World Cup 2023 bisa disaksikan secara live di Vision+.

FIBA World Cup 2023 merupakan turnamen bola basket bergengsi kelas dunia yang hadir dengan turnamen ke-19. Pertandingan ini diikuti oleh 32 negara yang tergabung dalam Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, beberapa di antaranya yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Australia, dan Slovenia.

Timnas Basket Kanada vs Timnas Basket Prancis

FIBA World Cup 2023 diselenggarakan mulai 25 Agustus hingga 10 September 2023. Untuk pertama kalinya, ajang ini akan diadakan di tiga negara sekaligus. Kali ini, yang menjadi tuan rumah adalah Jepang, Filipina, dan Indonesia.

Di Indonesia sendiri, FIBA World Cup 2023 akan diselenggarakan di Arena Indonesia, yang terletak di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Arena ini memiliki kapasitas sebanyak 16.088 penonton dan dibangun secara khusus untuk menjadi lokasi kejuaraan bola basket ini.

Di akhir pekan ini, akan ada beberapa pertandingan FIBA World Cup 2023 yang bisa disaksikan melalui Vision+. Berikut jadwalnya:

Sabtu, 26 Agustus 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru

Iran vs Brasil

Spanyol vs Pantai Gading

Minggu, 27 Agustus 2023

Australia vs Jerman

Prancis vs Latvia

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement