Jadwal Siaran Langsung FIBA World Cup 2023 pada 26-27 Agustus 2023, Live di Vision+

JADWAL siaran langsung FIBA World Cup 2023 pada 26-27 Agustus 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga-laga seru di FIBA World Cup 2023 bisa disaksikan secara live di Vision+.

FIBA World Cup 2023 merupakan turnamen bola basket bergengsi kelas dunia yang hadir dengan turnamen ke-19. Pertandingan ini diikuti oleh 32 negara yang tergabung dalam Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, beberapa di antaranya yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Australia, dan Slovenia.

FIBA World Cup 2023 diselenggarakan mulai 25 Agustus hingga 10 September 2023. Untuk pertama kalinya, ajang ini akan diadakan di tiga negara sekaligus. Kali ini, yang menjadi tuan rumah adalah Jepang, Filipina, dan Indonesia.

Di Indonesia sendiri, FIBA World Cup 2023 akan diselenggarakan di Arena Indonesia, yang terletak di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Arena ini memiliki kapasitas sebanyak 16.088 penonton dan dibangun secara khusus untuk menjadi lokasi kejuaraan bola basket ini.

Di akhir pekan ini, akan ada beberapa pertandingan FIBA World Cup 2023 yang bisa disaksikan melalui Vision+. Berikut jadwalnya:

Sabtu, 26 Agustus 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru

Iran vs Brasil

Spanyol vs Pantai Gading

Minggu, 27 Agustus 2023

Australia vs Jerman

Prancis vs Latvia