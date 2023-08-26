Raih Kemenangan di FIBA World Cup 2023, Pelatih Timnas Basket Latvia Apresiasi Dukungan di Indonesia Arena

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Latvia mengawali perjalanan mereka di FIBA World Cup 2023 dengan manis. Sebab dalam laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023 saat melawan Lebanon, mereka sukses merebut kemenangan dengan skor 109-70.

Usai laga pelatih Timnas Basket Latvia, Luca Banchi mengucapkan terima kasih kepada para pendukung mereka yang hadir di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat 25 Agustus 2023 kemarin. Menurut Banchi kehadiran suporter baik dari pendukung Latvia atau masyarkat Indonesia, telah membantu timnya menang atas Lebanon.

Ya, pendukung Latvia bisa dikatakan cukup banyak di Indonesia Arena. Dengan pernak pernik bercorak putih dan merah marun, para suporter begitu bersemangat. Mereka tak henti-hentinya mendukung Davis Bertans dan kawan-kawan dengan yel yel 'Latvia, Latvia'.

Kehadiran para pendukung tersebut pun membawa mereka meraih kemenangan di laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023. Tim asuhan Banchi itu sukses mengatasi Lebanon dengan skor 109-70.

Soal keberadaan suporter yang memenuhi Indonesia Arena, Banchi mengaku terkagum-kagum. Dukungan tersebut memberi booster yang luar biasa kepada anak asuhnya.

"Sulit untuk menilainya. Katakanlah para penggemar adalah booster kami. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk menggunakan istilah ini, kami bermain bagus, kami bermain sebagai tim, kami bermain bola basket sederhana, tetapi kami bermain agresif, kami bermain bersama," kata Banchi seusai laga, Sabtu (26/8/2023).

"Apa yang diciptakan para penggemar memudahkan pekerjaan kami. Jadi katakanlah kita mendapat booster malam ini dan saya senang kita merayakannya bersama dalam suasana istimewa ini. Momen yang sangat penting untuk bola basket Latvia," lanjutnya.