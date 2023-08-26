Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Raih Kemenangan di FIBA World Cup 2023, Pelatih Timnas Basket Latvia Apresiasi Dukungan di Indonesia Arena

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:00 WIB
Raih Kemenangan di FIBA World Cup 2023, Pelatih Timnas Basket Latvia Apresiasi Dukungan di Indonesia Arena
Pendukung Timnas Basket Latvia saat Latvia vs Lebanon di Grup H FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Latvia mengawali perjalanan mereka di FIBA World Cup 2023 dengan manis. Sebab dalam laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023 saat melawan Lebanon, mereka sukses merebut kemenangan dengan skor 109-70.

Usai laga pelatih Timnas Basket Latvia, Luca Banchi mengucapkan terima kasih kepada para pendukung mereka yang hadir di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat 25 Agustus 2023 kemarin. Menurut Banchi kehadiran suporter baik dari pendukung Latvia atau masyarkat Indonesia, telah membantu timnya menang atas Lebanon.

Ya, pendukung Latvia bisa dikatakan cukup banyak di Indonesia Arena. Dengan pernak pernik bercorak putih dan merah marun, para suporter begitu bersemangat. Mereka tak henti-hentinya mendukung Davis Bertans dan kawan-kawan dengan yel yel 'Latvia, Latvia'.

Kehadiran para pendukung tersebut pun membawa mereka meraih kemenangan di laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023. Tim asuhan Banchi itu sukses mengatasi Lebanon dengan skor 109-70.

Soal keberadaan suporter yang memenuhi Indonesia Arena, Banchi mengaku terkagum-kagum. Dukungan tersebut memberi booster yang luar biasa kepada anak asuhnya.

Suporter Timnas Basket Latvia di Indonesia Arena

"Sulit untuk menilainya. Katakanlah para penggemar adalah booster kami. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk menggunakan istilah ini, kami bermain bagus, kami bermain sebagai tim, kami bermain bola basket sederhana, tetapi kami bermain agresif, kami bermain bersama," kata Banchi seusai laga, Sabtu (26/8/2023).

"Apa yang diciptakan para penggemar memudahkan pekerjaan kami. Jadi katakanlah kita mendapat booster malam ini dan saya senang kita merayakannya bersama dalam suasana istimewa ini. Momen yang sangat penting untuk bola basket Latvia," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement