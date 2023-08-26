Kalah dari Kanada di FIBA World Cup 2023, Pelatih Timnas Basket Prancis Ungkap Penyebabnya

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Prancis harus rela kalah dari Kanada di laga perdana Grup H FIBA World Cup 2023 pada Jumat 25 Agustus 2023. Menurut pemaparan pelatih Timnas Basket Prancis, Vincent Collet, pasukannya kalah karena bermain sangat buruk saat melawan Kanada di Indonesia Arena tersebut.

Karena permainan buruk yang diperlihatkan para pemain, Prancis pun kalah dengan skor 65-95 dari Kanada. Padahal Prancis sempat tancap gas lebih dulu di awal pertandingan dengan unggul 7-0. Namun, perlahan-lahan Kanada bisa bangkit dan akhirnya berbalik unggul 18-14 di akhir kuarter pertama.

Akan tetapi, Rudy Gobert dan kolega lagi-lagi bisa memberikan perlawanan di kuarter kedua. Mereka sempat menyalip Kanada di angka 34-33. Sayangnya, mereka kehilangan fokus di menit-menit akhir sehingga kembali ketinggalan 40-43 di akhir babak pertama.

Di luar dugaan, performa Prancis menurun drastis di kuarter ketiga hingga tertinggal jauh 48-68. Mereka kesulitan untuk keluar dari tekanan dan pada akhirnya kalah telak dengan selisih 30 angka, dalam skor 65-95.

Tentunya kekalahan telak itu menjadi kekecewaan besar bagi Prancis karena kualitas mereka sebenarnya sama dengan tim besutan Jordy Fernandez itu. Pelatih Prancis, Vincent Collet, pun tak memungkiri bahwa anak buahnya bermain buruk dan tak mampu keluar dari tekanan lawan di babak kedua.

“Setelah quarter pertama kami mengendalikan permainan, kami bisa melakukan sedikit lebih banyak di area dalam tapi kekurangan tiga poin. Tapi Kami memulai awal yang buruk di quarter kedua dan mereka memimpin, tim kami kehilangan permainan sepenuhnya di 15 menit terakhir,” kata Collet dalam konferensi pers pasca laga, Sabty (26/8/2023).