Terpukau dengan Penonton di Indonesia Arena, Kapten Timnas Basket Kanada Tak Sabar untuk Main Lagi

JAKARTA – Kapten Tim Nasional (Timnas) Basket Kanada, Kelly Olynyk, mengaku sudah tidak sabar untuk segera tampil di Indonesia Arena. Ia berkata seperti itu karena sangat menikmati atmosfer dan para penonton yang hadir meramainkan venue FIBA World Cup 2023.

Seperti yang diketahui, Timnas Basket Kanada baru saja memainkan laga perdana mereka di Grup H FIBA World Cup 2023, pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam laga yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta itu, Kanada pun memetik kemenangan dengan skor 95-65 atas Prancis.

Usai laga, Olynyk justru mau segera bermain lagi di Indonesia Arena. Sebab ia tidak sabar untuk merasakan euforia yang sama pada pertandingan berikutnya.

Olynyk memuji euforia dan atmosfir fantastis yang diberikan para penonton yang memenuhi Indonesia Arena. Bintang Utah Jazz itu sangat menikmati suasana meriah di stadion anyar tersebut.

“Saya pikir ini sangat luar biasa. Sejak awal kami masuk, pemanasan dan bertanding, penontonnya bergemuruh,” kata Olynyk kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia saat ditemui selepas laga, Sabtu (26/8/2023).

“Mereka sangat berisik, bersemangat, antusias. Itu sangat bagus, saya tidak sabar untuk menjalani pertandingan berikutnya,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Indonesia Arena memang hampir penuh. Dari kapasitas 16.500 orang, tercatat jumlah penonton yang hadir berada di angka 12.091 penonton.

Mayoritas penonton adalah masyarakat pecinta bola basket Tanah Air. Walaupun terpantau juga terdapat segelintir warga asli Prancis yang datang ke Indonesia Arena.