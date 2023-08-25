Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet yang Kariernya Melesat Tajam Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Legenda Sepakbola Prancis!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:09 WIB
5 Atlet yang Kariernya Melesat Tajam Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Legenda Sepakbola Prancis!
Franck Ribery, legenda sepakbola Prancis yang memilih menjadi mualaf (Foto: Twitter/FIFAWorldCup)
A
A
A

SEBANYAK lima atlet yang kariernya melesat tajam usai jadi mualaf akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah legenda sepakbola Prancis.

Memilih agama adalah sesuatu yang personal. Namun, pilihan personal sering kali berdampak kepada karier seseorang. Tak terkecuali kepada para atlet.

Setidaknya, ada lima atlet yang memiliki karier meningkat setelah memutuskan menjadi mualaf. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Atlet yang Kariernya Melesat Tajam Usai Jadi Mualaf

5. Muhammad Ali

Muhammad Ali

Jarang ada yang mengenal nama Cassius Marcellus Clay Junior. Dia lebih dikenal sebagai Muhammad Ali. Ya, dialah tokoh tinju dunia.

Muhammad Ali memutuskan untuk berganti nama setelah menjadi mualaf. Setelahnya, dia pun merasakan banyak perubahan dalam hidupnya, termasuk dalam karier tinjunya.

4. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka

Nicolas Anelka merupakan penyerang yang pernah membela banyak klub top, seperti Chelsea dan Arsenal. Pada usia 16 tahun, dia memutuskan untuk masuk Islam.

Anelka menjadi mualaf sebelum menjadi pesepakbola profesional bersama klubnya, Paris Saint-Germain. Kariernya pun menanjak tajam setelah itu hingga membawanya kepada berbagai klub top.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
