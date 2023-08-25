Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Ini Mengaku Beruntung Usai Juara Turnamen Chapter Hotelier yang Digelar AHA Cafe dan Next Hotel Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:23 WIB
Pebiliar Ini Mengaku Beruntung Usai Juara Turnamen Chapter Hotelier yang Digelar AHA Cafe dan Next Hotel Yogyakarta
Dan Naftali Liasta Ketaren menjuarai turnamen biliar Chapter Hotelier (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

PEBILIAR ini mengaku beruntung usai juara turnamen Chapter Hotelier yang digelar AHA Cafe dan Next Hotel Yogyakarta. Sosok pemenang tersebut adalah pebiliar asal Medan, Dan Naftali Liasta Ketaren.

Pria berusia 25 tahun itu tak bisa memercayai bahwa dia sukses menjadi juara. Sebab, ini merupakan turnamen biliar pertama yang diikuti olehnya.

Biliar

"Antara percaya dan tidak, soalnya saya belum pernah ikut turnamen, latihan juga jarang," ujarnya.

Meski minim pengalaman, dia mengaku bermain enjoy dan tidak menjadikannya sebagai beban. Justru hal tersebut lah yang membuatnya bisa mengalahkan lawannya.

"Saya jadikan hiburan saja. Grogi tetap iya karena pengalaman pertama kali, tapi saya mainnya dengan perasaan senang," ucapnya.

Di partai final, Naftali seakan mendapatkan keberuntungan. Sebab, sang lawan justru melakukan kesalahan pada bola terakhir. Hal itu pun tak disia-siakan olehnya untuk memasukkan bola terakhir ke hole.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement