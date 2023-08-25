Pebiliar Ini Mengaku Beruntung Usai Juara Turnamen Chapter Hotelier yang Digelar AHA Cafe dan Next Hotel Yogyakarta

PEBILIAR ini mengaku beruntung usai juara turnamen Chapter Hotelier yang digelar AHA Cafe dan Next Hotel Yogyakarta. Sosok pemenang tersebut adalah pebiliar asal Medan, Dan Naftali Liasta Ketaren.

Pria berusia 25 tahun itu tak bisa memercayai bahwa dia sukses menjadi juara. Sebab, ini merupakan turnamen biliar pertama yang diikuti olehnya.

"Antara percaya dan tidak, soalnya saya belum pernah ikut turnamen, latihan juga jarang," ujarnya.

Meski minim pengalaman, dia mengaku bermain enjoy dan tidak menjadikannya sebagai beban. Justru hal tersebut lah yang membuatnya bisa mengalahkan lawannya.

"Saya jadikan hiburan saja. Grogi tetap iya karena pengalaman pertama kali, tapi saya mainnya dengan perasaan senang," ucapnya.

Di partai final, Naftali seakan mendapatkan keberuntungan. Sebab, sang lawan justru melakukan kesalahan pada bola terakhir. Hal itu pun tak disia-siakan olehnya untuk memasukkan bola terakhir ke hole.