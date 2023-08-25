AHA Cafe dan Next Hotel Gandeng Komunitas, Turnamen Biliar Digelar di Yogyakarta

AHA Cafe dan Next Hotel gandeng komunitas, turnamen biliar digelar di Yogyakarta mulai Jumat (25/8/2023). Turnamen mini biliar bertajuk “Chapter Hotelier” tersebut digelar dengan melibatkan belasan anggota komunitas hotel dari seluruh Yogyakarta.

Albert Yonas Kusuma selaku General Manajer Next Hotel mengatakan bahwa ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan sebulan sekali. Para peserta dari anggota komunitas yang ada di Yogyakarta ikut dalam aktivitas ini.

“Tujuannya untuk merangkul teman-teman komunitas agar semakin menyukai aktivitas olahraga, terutama adalah billiar,” katanya d isela-sela turnamen, Jumat (25/08/2023).

Selain itu, kata dia, melalui turnamen ini AHA Cafe dan Next Hotel ingin mewadahi para anggota komunitas untuk membangun komunikasi satu sama lain menjadi lebih baik.

Menurutnya, dengan pertemuan tersebut bisa semakin mempererat hubungan antaranggota komunitas.

“Selain itu, kami juga ingin AHA Cafe dan Next Hotel semakin dikenal oleh mereka dan menjadikan tempat ini sebagai ruang berkumpul. Dengan fasilitas dan kualitas pelayanan yang baik tentunya akan kami berikan,” lanjutnya.