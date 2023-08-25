Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

AHA Cafe dan Next Hotel Gandeng Komunitas, Turnamen Biliar Digelar di Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:45 WIB
AHA Cafe dan Next Hotel Gandeng Komunitas, Turnamen Biliar Digelar di Yogyakarta
Turnamen biliar Chapter Hotelier digelar di AHA Cafe dan Next Hotel Yogyakarta (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

AHA Cafe dan Next Hotel gandeng komunitas, turnamen biliar digelar di Yogyakarta mulai Jumat (25/8/2023). Turnamen mini biliar bertajuk “Chapter Hotelier” tersebut digelar dengan melibatkan belasan anggota komunitas hotel dari seluruh Yogyakarta.

Albert Yonas Kusuma selaku General Manajer Next Hotel mengatakan bahwa ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan sebulan sekali. Para peserta dari anggota komunitas yang ada di Yogyakarta ikut dalam aktivitas ini.

Turnamen biliar

“Tujuannya untuk merangkul teman-teman komunitas agar semakin menyukai aktivitas olahraga, terutama adalah billiar,” katanya d isela-sela turnamen, Jumat (25/08/2023).

Selain itu, kata dia, melalui turnamen ini AHA Cafe dan Next Hotel ingin mewadahi para anggota komunitas untuk membangun komunikasi satu sama lain menjadi lebih baik.

Menurutnya, dengan pertemuan tersebut bisa semakin mempererat hubungan antaranggota komunitas.

“Selain itu, kami juga ingin AHA Cafe dan Next Hotel semakin dikenal oleh mereka dan menjadikan tempat ini sebagai ruang berkumpul. Dengan fasilitas dan kualitas pelayanan yang baik tentunya akan kami berikan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement