Jadwal Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Jaga Asa Finis 7 Besar!

URMIA – Jadwal Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Champioship 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perjuangan Garuda di AVC Asian Volleyball Champioship 2023 masih terus berlanjut, kini mereka mengincar peringkat tujuh besar di turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia gagal ke perempatfinal AVC Asian Volleyball Championship 2023 usai takluk 2-3 dari Korea Selatan pada Rabu 23 Agustus 2023. Meski sudah kalah, Timnas Voli Putra Indonesia masih bisa berjuang untuk bisa menjadi peringkat ketujuh di turnamen tersebut.

Langkah pertama untuk bisa berada di peringkat ketujuh sudah dilalui Timnas Voli Putra Indonesia dengan manis. Mereka tepatnya telah mengalahkan India pada Kamis 24 Agustus 2023.

Timnas Voli Putra Indonesia pun tampil superior hingga membuat India taklul 3-0. Kini Timnas Voli Putra Indonesia perlu memenangkan dua laga lagi agar bisa mengamankan posisi ketujuh tersebut.

Selanjutnya Timnas Voli Putra Indonesia pun akan berhadapan dengan Pakistan. Laga tersebut akan dihelat di Ghadir Arena, Urmia, Iran pada hari ini, Jumat (25/8/2023) pukul 13.45 WIB.