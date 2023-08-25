Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Jaga Asa Finis 7 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:00 WIB
Jadwal Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Jaga Asa Finis 7 Besar!
Timnas Voli Putra Indonesia bakal hadapi Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023. (Foto: Instagram/avcvolley)
A
A
A

URMIA – Jadwal Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Champioship 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perjuangan Garuda di AVC Asian Volleyball Champioship 2023 masih terus berlanjut, kini mereka mengincar peringkat tujuh besar di turnamen tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia gagal ke perempatfinal AVC Asian Volleyball Championship 2023 usai takluk 2-3 dari Korea Selatan pada Rabu 23 Agustus 2023. Meski sudah kalah, Timnas Voli Putra Indonesia masih bisa berjuang untuk bisa menjadi peringkat ketujuh di turnamen tersebut.

Langkah pertama untuk bisa berada di peringkat ketujuh sudah dilalui Timnas Voli Putra Indonesia dengan manis. Mereka tepatnya telah mengalahkan India pada Kamis 24 Agustus 2023.

Timnas Voli Putra Indonesia

Timnas Voli Putra Indonesia pun tampil superior hingga membuat India taklul 3-0. Kini Timnas Voli Putra Indonesia perlu memenangkan dua laga lagi agar bisa mengamankan posisi ketujuh tersebut.

Selanjutnya Timnas Voli Putra Indonesia pun akan berhadapan dengan Pakistan. Laga tersebut akan dihelat di Ghadir Arena, Urmia, Iran pada hari ini, Jumat (25/8/2023) pukul 13.45 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/43/3162472/timnas_voli_putri_vietnam_u_21-5nxg_large.jpg
Buntut Dugaan Pakai 2 Pemain Pria, Timnas Voli Putri Vietnam U-21 Terancam Sanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/43/3040510/hasil-avc-asian-mens-u-20-volleyball-championship-2024-timnas-voli-putra-indonesia-tembus-semifinal-euDyxaX4aI.jpeg
Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Tembus Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/40/3012185/hasil-avc-challenge-cup-2024-indonesia-kalah-0-3-dari-hong-kong-di-partai-pembuka-uwuYhBiDC9.jpg
Hasil AVC Challenge Cup 2024: Indonesia Kalah 0-3 dari Hong Kong di Partai Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/43/2871616/hasil-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-finis-posisi-9-usai-bantai-thailand-3-0-rUvDyhbI0z.jpg
Hasil AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Finis Posisi 9 Usai Bantai Thailand 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/43/2871166/hasil-timnas-voli-indonesia-vs-pakistan-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-indonesia-kalah-tipis-2-3-1RB00fPVLp.jpg
Hasil Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Indonesia Kalah Tipis 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/43/2870372/hasil-timnas-voli-indonesia-vs-india-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-indonesia-menang-mudah-3-0-6eC6wQKsvl.jpg
Hasil Timnas Voli Indonesia vs India di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Indonesia Menang Mudah 3-0
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement