HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Simpan Kunci Tembus Semifinal BWF World Championships 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:32 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Simpan Kunci Tembus Semifinal BWF World Championships 2023
Apriyani Rahayu/Siti Fadia sukses tembus semifinal BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

APRIYANI Rahayu/Siti Fadia simpan kunci tembus semifinal BWF World Championships 2023. Pasangan ganda putri Indonesia tersebut mengaku saling percaya satu sama lain demi mengamankan tiket ke semifinal.

Apriyani/Fadia berjumpa wakil Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, dalam pertandingan perempatfinal di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, Jumat (25/8/2023). Laga itu berakhir dengan skor 21-18, 13-21, dan 21-10 untuk kemenangan pasangan Indonesia.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Apriyani/Fadia memulai laga dengan baik. Mereka sempat keteteran di paruh kedua gim pertama. Namun andalan ganda putri Tanah Air ini mampu mengamankan kemenangan.

Sempat menurun di gim kedua, Apriyani/Fadia sukses mengatasinya di set ketiga. Keduanya sama-sama berkomitmen untuk tetap tersenyum.

Tujuannya tidak lain untuk menjaga asa positif dan menambah motivasi. Apriyani/Fadia pun terus menjaga penampilan dengan rileks agar tidak mudah tertekan lawan.

"Alhamdulillah bisa menang. Syukur hari ini kami bisa tampil baik untuk menang. Semuanya itu berkat kami menikmati permainan dan tampil enjoy. Kami juga selalu menjaga fokus dari poin ke poin untuk bisa memenangi pertandingan," beber Apriyani dalam rilis PBSI, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
