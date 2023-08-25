Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2023: Kalah dari Wakil China, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Gagal ke Semifinal

KOPENHAGEN – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kalah dari wakil China Liang Weikeng/Wang Chang di perempatfinal BWF World Championships 2023, pada Jumat (25/8/2023) malam WIB. Kekalahan itu lantas membuat Bagas/Fikri gagal pulang meraih medali karena tak bisa lanjut ke semifinal.

Berlangsung di Court 1 Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, Bagas/Fikri sejatinya sudah berjuang keras selama 56 menit dan sampai rubber game. Namun, usaha mereka pada akhirnya kandas dengan skor 18-21, 21-15, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan gim pertama cukup ketat. Bagas/ Fikri sempat tertinggal lebih dulu di awal laga gim pertama. Susul-menyusul keunggulan sengit terjadi.

Bagas/ Fikri sempat berhasil unggul jauh atas duet China itu. Namun perlawanan Liang/ Wang cukup agresif. Mereka nyaris membalikkan keadaan dan meraih poin interval sebelum akhirnya Bagas/ Fikri menyelesaikannya lebih dulu dengan skor 11-10.

Kondisi berbalik usai rehat. Bagas/ Fikri kerepotan kali ini. Mereka tertinggal dari Liang Wang dan harus mengakui keunggulan lawan usai dibekuk dengan skor 18-21.