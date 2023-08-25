Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2023: Kalah dari Wakil China, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Gagal ke Semifinal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:18 WIB
Hasil Perempatfinal BWF World Championships 2023: Kalah dari Wakil China, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Gagal ke Semifinal
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOPENHAGEN – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kalah dari wakil China Liang Weikeng/Wang Chang di perempatfinal BWF World Championships 2023, pada Jumat (25/8/2023) malam WIB. Kekalahan itu lantas membuat Bagas/Fikri gagal pulang meraih medali karena tak bisa lanjut ke semifinal.

Berlangsung di Court 1 Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, Bagas/Fikri sejatinya sudah berjuang keras selama 56 menit dan sampai rubber game. Namun, usaha mereka pada akhirnya kandas dengan skor 18-21, 21-15, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan gim pertama cukup ketat. Bagas/ Fikri sempat tertinggal lebih dulu di awal laga gim pertama. Susul-menyusul keunggulan sengit terjadi.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Bagas/ Fikri sempat berhasil unggul jauh atas duet China itu. Namun perlawanan Liang/ Wang cukup agresif. Mereka nyaris membalikkan keadaan dan meraih poin interval sebelum akhirnya Bagas/ Fikri menyelesaikannya lebih dulu dengan skor 11-10.

Kondisi berbalik usai rehat. Bagas/ Fikri kerepotan kali ini. Mereka tertinggal dari Liang Wang dan harus mengakui keunggulan lawan usai dibekuk dengan skor 18-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement