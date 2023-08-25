Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Potret Cantik Aya Ohori, Pebulu Tangkis Jepang yang Kagumi Pebulu Tangkis Legenda Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:01 WIB
5 Potret Cantik Aya Ohori, Pebulu Tangkis Jepang yang Kagumi Pebulu Tangkis Legenda Indonesia
Tunggal Putri Jepang, Aya Ohori (Foto: Instagram)
BERIKUT lima potret cantik pebulu tangkis tunggal putri Jepang, Aya Ohori. Aya Ohori sendiri rupanya sangat mengagumi sosok legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat.

Karena kekagumannya pada sosok Taufik Hidayat jugalah, Aya Ohori mantap memilih untuk berkarier sebagai atlet bulu tangkis. Siapa sangka, saat ini dia menjadi salah satu tunggal putri terbaik Jepang.

5. Tampil Cantik dengan Make Up Natural

Selain bakatnya sebagai pemain bulu tangkis, Aya Ohori juga kerap menjadi sorotan karena parasnya yang cantik. Seperti pada foto unggahannya di media sosial ini, Pemain kelahiran Aizuwakamatsu 2 Oktober 1996 itu terlihat sangat anggun dengan geraian rambut pendeknya.

Rambut poni yang menjuntai di kedua pipinya terlihat begitu manis di wajahnya. Penampilannya semakin lengkap dengan makeup flawless yang merona kecantikan Aya Ohori pun terpancar.

4. Fashionable

Berbeda dengan sebelumnya, Aya Ohori nampak lebih fashionable pada foto kali ini. Dia mengenakan kemeja tartan berwarna krem yang kemudian dipadukan dengan celana panjang hitamnya.

Aya Ohori juga terlihat mengenakan belt kecil di pinggang untuk mempermanis penampilannya. Masih dengan gaya rambut yang sama, dia pun menguncir rapi rambutnya dengan model ponytail.

Halaman:
1 2
