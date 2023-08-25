Saat Media China Kagum dengan Kecantikan Bidadari Jepang Aya Ohori si Pengagum Taufik Hidayat

AYA Ohori merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri terbaik yang dimiliki Jepang. Pemain kelahiran Aizuwakamatsu 2 Oktober 1996 itu pernah menempati peringkat 13 dunia pada 2017 lalu.

Selain berbakat, Aya Ohori juga memoiliki paras cantik yang kerap menjadi sorotan ketika tengah beraksi di lapangan. Salah satu media China bahkan sempat mengakui langsung kecantikan dari Juara Asian Games 2018 ini.

Tidak tanggung-tanggung, media China itu juga sempat menampilkan foto-foto Aya Ohori saat sedang bermain di lapangan. Sumber yang sama menyebut Aya Ohori punya potensi untuk menjadi salah satu tunggal putri top dunia di masa mendatang.

Fakta menariknya, Aya Ohori sendiri merupakan pengagum berat tunggal putra kebanggaan Indonesia, Taufik Hidayat. Bahkan, tunggal putri 26 tahun sering datang untuk menonton sang legenda bulu tangkis Indonesia itu ketika bertanding di Jepang.

Karena kekagumannya pada sosok Taufik Hidayat jugalah, Aya Ohori mantap memilih untuk berkarier sebagai atlet bulu tangkis. Siapa sangka, saat ini dia menjadi salah satu tunggal putri terbaik Jepang.