HOME SPORTS NETTING

BWF World Championships 2023: Hadapi Unggulan Ketiga, Bagas/Fikri Antisipasi Eror di Lapangan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:55 WIB
BWF World Championships 2023: Hadapi Unggulan Ketiga, Bagas/Fikri Antisipasi Eror di Lapangan
Bagas/Fikri melaju ke perempatfinal BWF World Championships 2023 (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

KOPENHAGEN - Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri akan menghadapi unggulan ketiga asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang di perempatr final BWF World Championships 2023. Kedua pasangan akan saling berhadapan di lapangan 1 Royal Arena, Kopenhagen, Denmarl pada Jumat (25/8/2023).

Jelang laga tersebut, Bagas/Fikri fokus untuk mengantisipasi eror atau kesalahan sendiri di lapangan. Sebab, kesalahan sendiri diyakini bisa berdampak fatal terutama untuk mental bermain di lapangan.

"Untuk menghadapi babak 8 besar, kami akan enjoy saja. Bermain tenang, pukulan demi pukulan harus bagus. Kami jangan membuat banyak kesalahan sendiri saja. Kami akan terus berjuang untuk Indonesia," ucap Bagas Bagas dalam rilis resmi PBSI, Jumat (25/8/2023).

Sebelumnya, Bagas/Fikri juga berhadapan dengan lawan yang sulit dari Jepang, Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi di babak 16 besar. Namun mereka mampu melewati dengan baik dan menyelesaikan laga dalam dua gim, skor 22-20 dan 21-18.

Hasil tersebut menjadi kebanggaan bagi Bagas/Fikri. Pasalnya, Hoki/ Kobayashi telah menjadi lawan bebuyutan bagi mereka.

Mereka mengatakan kunci kemenangan tersebut tidak lepas dari usaha mempelajari lawan. Selain itu, Bagas/Fikri juga konsisten tidak melakukan kesalahan.

Telusuri berita Sport lainnya
