HOME SPORTS NETTING

Kisah Sportivitas Mohammad Ahsan di 16 Besar BWF World Championships 2023, Beda Jauh dari Pemain Korea Selatan Kang Min-hyuk!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:09 WIB
Kisah Sportivitas Mohammad Ahsan di 16 Besar BWF World Championships 2023, Beda Jauh dari Pemain Korea Selatan Kang Min-hyuk!
Mohammad Ahsan tunjukkan sportivitas ketika bermain di 16 besar BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH sportivitas Mohammad Ahsan di 16 besar BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Aksinya yang mengaku bahwa bola mengenai raketnya bertolak belakang dengan pemain Korea Selatan, Kang Min-hyuk.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses melaju ke perempatfinal BWF World Championships 2023. Pada babak 16 besar yang dimainkan Kamis (24/8/2023) kemarin, pasangan berjuluk The Daddies tersebut mengalahkan He Jiting/Zhou Haodong dengan skor 21-15 dan 21-10.

Mohammad Ahsan

Namun, ada satu momen yang mencuri perhatian pada set kedua ketika Ahsan justru memberikan poin kepada sang lawan. Bola lesatan pasangan China keluar lapangan dan itu akan memberikan poin kepada wakil indonesia.

Namun, Ahsan justru mengaku bahwa bola mengenai raketnya terlebih dulu. Oleh karena itu, poin justru diberikan kepada pasangan China. Meski begitu, satu poin tersebut nyatanya bukan apa-apa karena The Daddies tetap menang.

Hal ini berbeda jauh dengan yang pernah dilakukan oleh pebulu tangkis Korea Selatan, Kang Min-hyuk. Dia bersama pasangannya, Seo Seung-jae bersua pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto, pada perempatfinal Australia Open 2023 beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
