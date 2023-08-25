Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Singkirkan Wakil Korsel, Komunikasi Jadi Kunci Kemenangan Apriyani/Fadia di BWF World Championships 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:54 WIB
Singkirkan Wakil Korsel, Komunikasi Jadi Kunci Kemenangan Apriyani/Fadia di BWF World Championships 2023
Apriyani/Fadia melaju ke perempatfinal BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN – Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melaju ke perempatfinal BWF World Championships 2023. Komunikasi dan saling percaya menjadi kunci menang Apriyani/Fadia di babak 16 besar.

Apriyani/Fadia memastikan diri ke babak delapan besar setelah menumbangkan Baek Ha Na/Lee So Hee dalam dua gim langsung (21-12, dan 21-14). Pertandingan itu berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark pada Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Apriyani/Fadia memperbaiki statistik pertemuan dengan Baek/Lee. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Apriyani/Fadia selalu menelan kekalahan dari ganda putri ranking dua dunia itu.

Usai pertandingan, Apriyani mengatakan sangat senang akhirnya bisa mengemas kemenangan atas Baek/Lee. Menurutnya, kunci kemenangan dalam pertandingan tersebut adalah komunikasi yang baik dan percaya pada rekan tandemnya.

“Meskipun di dua pertemuan sebelumnya kalah, di lapangan kami harus bisa fight dan selalu ceria. Tadi kami bisa menang berkat saling percaya. Itu yang jadi kuncinya kami bisa mengatasi lawan. Kami saling mengisi dan terus berkomunikasi,” kata Apriyani dinukil dari rilis resmi PBSI, Kamis (24/8/2023).

“Ini Kejuaraan Dunia pertama kami. Kami sudah tahu tugas kami masing-masing. Tugas saya apa dan Fadia bagaimana, sudah paham,” sambungnya.

