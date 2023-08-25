BWF World Championships 2023: Gugur di 16 Besar, Leo/Daniel Akui Banyak Lakukan Kesalahan

COPENHAGEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terhenti di 16 besar BWF World Championship 2023. Leo/Daniel mengakui mereka terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di pertandingan kali ini.

Leo/Daniel kalah dari ganda India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Royal Arena, Copenhagen, Denmark pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Keduanya terhenti setelah melalui pertarungan tiga gim 15-21, 21-19, dan 9-21.

Ini merupakan kali kedua Leo/Rolly kalah dari Rankireddy/Shetty. Pada pertemuan sebelumnya, ganda putra ranking 10 dunia itu tumbang di babak 32 besar Jepang Open 2023.

Selepas pertandingan, Daniel mengakui bahwa keduanya tidak bermain dengan baik. Selain hilang fokus, Daniel mengatakan permainan keduanya justru banyak ‘mati sendiri’ karena melakukan kesalahan.

“Penampilan kami tadi kurang baik. Seharusnya bisa fokus lebih baik. Jangan banyak membuang-buang poin. Kami juga banyak mati sendiri,” ujar Daniel dilansir dari rilis resmi PBSI, Kamis (24/8/2023).

“Sebenarnya kami bisa memberikan perlawanan lebih baik lagi. Tetapi karena banyak mati sendiri, kami jadi lebih sering tertekan dan tidak keluar dari tekanan lawan. Ini yang harus diperbaiki,” lanjutnya.

(Admiraldy Eka Saputra)