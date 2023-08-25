Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Championships 2023: Gugur di 16 Besar, Leo/Daniel Akui Banyak Lakukan Kesalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:45 WIB
BWF World Championships 2023: Gugur di 16 Besar, Leo/Daniel Akui Banyak Lakukan Kesalahan
Leo/Daniel terhenti di 16 besar BWF World Champions 2023 (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

COPENHAGEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin terhenti di 16 besar BWF World Championship 2023. Leo/Daniel mengakui mereka terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di pertandingan kali ini.

Leo/Daniel kalah dari ganda India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Royal Arena, Copenhagen, Denmark pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Keduanya terhenti setelah melalui pertarungan tiga gim 15-21, 21-19, dan 9-21.

Ini merupakan kali kedua Leo/Rolly kalah dari Rankireddy/Shetty. Pada pertemuan sebelumnya, ganda putra ranking 10 dunia itu tumbang di babak 32 besar Jepang Open 2023.

Selepas pertandingan, Daniel mengakui bahwa keduanya tidak bermain dengan baik. Selain hilang fokus, Daniel mengatakan permainan keduanya justru banyak ‘mati sendiri’ karena melakukan kesalahan.

“Penampilan kami tadi kurang baik. Seharusnya bisa fokus lebih baik. Jangan banyak membuang-buang poin. Kami juga banyak mati sendiri,” ujar Daniel dilansir dari rilis resmi PBSI, Kamis (24/8/2023).

“Sebenarnya kami bisa memberikan perlawanan lebih baik lagi. Tetapi karena banyak mati sendiri, kami jadi lebih sering tertekan dan tidak keluar dari tekanan lawan. Ini yang harus diperbaiki,” lanjutnya.

(Admiraldy Eka Saputra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement