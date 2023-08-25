Advertisement
HOME SPORTS NETTING

16 Besar BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Puas Bisa Balas Dendam

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:16 WIB
16 Besar BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Puas Bisa Balas Dendam
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti puas bisa membalaskan dendam kepada Baek Ha-na/Lee So-hee (Foto: Badminton Photo/Mikael Ropars)
COPENHAGEN - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti begitu puas setelah mengalahkan Baek Ha-na/Lee So-hee di babak 16 besar BWF World Championships 2023. Sebab, mereka berhasil menuntaskan dendamnya kepada pasangan unggulan kedua tersebut.

Apriyani/Fadia mengandaskan Baek/Lee di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB. Ganda putri ranking 12 dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-14.

Baek Ha-na/Lee So-hee menghadapi Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di 16 besar BWF World Championships 2023 (Foto: Badminton Photo/Mikael Ropars)

Kemenangan ini membuat Apriyani/Fadia berhasil membalaskan dendam atas Baek/Lee. Pasalnya, pada dua pertemuan sebelumnya di 2023, ganda putri andalan Indonesia itu selalu takluk.

Pada pertemuan pertama, Apriyani/Fadia dibekuk Baek/Lee di Badminton Asia Championship 2023. Kemudian pada duel selanjutnya, mereka kalah di perempatfinal All England 2023.

Selepas kemenangan atas Baek/Lee, Apriyani merasa lega akhirnya bisa membalaskan dua kekalahan itu. Eks tandem Greysia Polii itu mengaku bekerja keras untuk mempelajari kekuatan lawan.

“Sebelumnya, kami sudah dua kali kalah,” kata Apriyani dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (25/8/2023).

