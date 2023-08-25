Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Perempatfinal BWF World Championships 2023: 4 Wakil Tanah Air Siap Beraksi!

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di perempatfinal BWF World Championships 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui, Indonesia masih memiliki empat wakil di babak perempatfinal yang akan berlangsung pada Jumat (25/8/2023).

Berlangsung di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, keempat wakil Indonesia itu ada dua dari ganda putra, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Lalu masing-masing satu dari ganda putri yang diwakili Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan tunggal putri, yakni Gregoria Mariska Tunjung.

Babak perempatfinal BWF World Championships 2023 dipastikan berlangsung hari ini pada pukul 11.00 pagi waktu setempat atau sekira 16.00 WIB. Wakil Indonesia yang kemungkinan tampil pertama adalah Apriyani/Siti karena mereka main di partai kedua lapangan 2 atau court 2.

Apriyani/Siti pun akan menantang unggulan kelima asal Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota. Tentunya berjumpa Fukushima/Hirota menjadi kabar buruk untuk ganda putri Indonesia tersebut.

Sebab dalam dua pertemuan melawan Fukushima/Hirota, Apriyani/Siti selalu menelan kekalahan. Terakhir berjumpa di perempatfinal Indonesia Open 2023 pada Juni lalu, mereka kalah dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 13-21.

Selanjutnya kemungkinan giliran Bagas/Fikri yang bermain di court 1. Bagas/Fikri akan menantang ganda putra China, Liang Weikeng/Wang Chang. Laga nanti bakal menjadi pertemuan kedua mereka.

Setelahnya Gregoria yang akan beraksi melawan Akane Yamaguchi (Jepang). Meski Akane merupakan unggulan kedua dan secara head-to-head unggul 11 kemenangan dari 15 pertemuan, Gregoria tetap diprediksi bisa menang.