HOME SPORTS BASKET

Hasil Lengkap FIBA World Cup 2023, Jumat 25 Agustus 2023: Tuan Rumah Filipina dan Jepang Kompak Telan Kekalahan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:28 WIB
Hasil Lengkap FIBA World Cup 2023, Jumat 25 Agustus 2023: Tuan Rumah Filipina dan Jepang Kompak Telan Kekalahan
Timnas Basket Kanada kalahkan Prancis di FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK delapan pertandingan ramaikan hari pembuka FIBA World Cup 2023 yang digelar di tiga negara. Beberapa laga menarik pun tercipta, seperti Filipina yang kalah dari Republik Dominika, Jerman yang sukses permalukan Jepang, dan Kanada yang mampu menumbangkan Prancis.

Seperti yang diketahui, hari ini, Jumat (25/8/2023) memang merupakan hari perdana gelaran Piala Dunia Basket 2023 atau FIBA World Cup 2023. Untuk yang belum tahu, FIBA World Cup 2023 digelar di tiga negara, yakni di Filipina, Jepang, dan Indonesia.

Filipina pun menjadi negara yang paling banyak menampung pertandingan di fase grup karena Grup A hingga Grup D bermain di negara tersebut. Sementara Grup E dan Grup F digelar di Jepang dan Indonesia menggelar pertandingan di Grup G serta Grup H.

Untuk hari ini, hanya Grup A, Grup D, Grup E, dan Grup h yang bermain. Jadi, tiga negara tuan rumah FIBA World Cup 2023 sama-sama menggelar pertandingan.

Timnas Basket Jerman vs Jepang (Reuters)

Untuk Grup A, Italia tampil manis di laga perdana dengan mengalahkan Angola dengan skor 81-67. Sementara di laga lainnya tim tuan rumah Filipina takluk 81-87 dari Dominika.

Beralih ke Grup D yang digelar Mall of Asia Arena, Pasay, Filipina, Timnas Basket Meksiko tumbang dari Montenegro dengan skor 71-91. Lalu Mesir juga kalah dari Lithuania dengan skor 67-93.

