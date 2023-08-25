Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Sikat Prancis 95-65

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:35 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Sikat Prancis 95-65
Timnas Basket Kanada kalahkan Prancis di FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Kanada memulai ajang babak penyisihan Grup H FIBA World Cup 2023 dengan manis. Sebab mereka baru saja menang atas Prancis di Indonesia Arena, Jakarta, dengan skor telak 95-65 pada Jumat (25/8/2023) malam WIB.

Dengan hasil itu, Kanada bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup H dengan dua poin. Sementara Prancis di urutan ketiga. Posisi pertama pun dikuasai oleh Latvia yang menang 109-70 atas Lebanon.

Jalannya Pertandingan

Berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, penampilan Kanada dan Prancis sukses memukau penonton. Persaingan keduanya berjalan ketat di kuarter pertama.

Jual beli serangan terus berjalan bergantian dari masing-masing kubu. Prancis akhirnya mampu mengungguli Kanada di kuarter pertama dengan skor 18-14.

Timnas Basket Kanada vs Prancis (Reuters)

Pertandingan semakin berjalan seru di kuarter kedua. Aksi-aksi para penggawa Kanada menjadi sorotan banyak publik.

Mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 34-33. Mathias Lessort pun membawa laga semakin sengit usia menyamakan kedudukan menjadi 34-34.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement