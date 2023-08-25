Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Sikat Prancis 95-65

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Kanada memulai ajang babak penyisihan Grup H FIBA World Cup 2023 dengan manis. Sebab mereka baru saja menang atas Prancis di Indonesia Arena, Jakarta, dengan skor telak 95-65 pada Jumat (25/8/2023) malam WIB.

Dengan hasil itu, Kanada bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Grup H dengan dua poin. Sementara Prancis di urutan ketiga. Posisi pertama pun dikuasai oleh Latvia yang menang 109-70 atas Lebanon.

Jalannya Pertandingan

Berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, penampilan Kanada dan Prancis sukses memukau penonton. Persaingan keduanya berjalan ketat di kuarter pertama.

Jual beli serangan terus berjalan bergantian dari masing-masing kubu. Prancis akhirnya mampu mengungguli Kanada di kuarter pertama dengan skor 18-14.

Pertandingan semakin berjalan seru di kuarter kedua. Aksi-aksi para penggawa Kanada menjadi sorotan banyak publik.

Mereka mampu membalikkan keadaan menjadi 34-33. Mathias Lessort pun membawa laga semakin sengit usia menyamakan kedudukan menjadi 34-34.