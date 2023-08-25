Penampilan Agnez Mo Guncang Upacara Pembukaan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena

PENAMPILAN Agnez Mo guncang upacara pembukaan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena. Acara yang menampilkan kesenian dari berbagai kesenian Nusantara itu berlangsung dengan meriah.

Upacara pembukaan dibuka dengan berbagai tarian daerah yang ditampilkan putra-putri Indonesia, seperti Ratoh Jaroe. Mereka juga mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga penampilang yang makin mewah dan Indah.

Nyanyian Rek Ayo Rek, Sinanggar Tulo dan Si Jali Jali pun dinyanyikan. Bahkan, ondel-ondel turut ditampilkan dan ikut dalam pertunjukan ini.

Setelah itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di Indonesia Arena. Para penonton yang mulai memadati stadion berkapasipas 16.500 penonton itu pun nampak sangat khitmad menyanyikannya.

Presiden Jokowi membuka acara secara resmi. Namun karena berhalangan hadir, Jokowi menyampaikan pidatonya lewat jumbotron yang berada di Indonesia Arena.

Kemudian, ada parade bendera dari delapan negara pesarta yang tampil di FIBA World Cup 2023 di jakarta. Diiringi dengan musik dan tarian modern, satu per satu bendera Prancis, Spanyol, Kanada, Iran, Latvia, Pantai Gading, Prancis dan Lebanon dikibarkan di lapangan Indonesia Arena.