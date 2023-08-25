Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Penonton Mengular Jelang Pembukaan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:12 WIB
Penonton Mengular Jelang Pembukaan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena
Para penonton mengular di Indonesia Arena jelang pembukaan FIBA World Cup 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

PENONTON mengular jelang pembukaan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena. Antusiasme para penonton di Jakarta begitu tinggi hingga antrean mencapai ratusan meter.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, para penonton sudah berdatangan sekitar pukul 18.15 WIB. Upacara pembukaan sendiri digelar sejam kemudian pada 19.15.

Indonesia Arena

Pihak panitia sebenarnya sudah mengantisipasi antrean agar tidak mengular terlalu panjang dengan membuat jalur antrean berkelok-kelok dan dua jalur. Namun ternyata cara itu masih belum terlalu efektif, karena antrean penonton di gerbang masuk Indonesia Arena, sangat panjang.

Panjang antrean diperkirakan hingga 150 meter ke arah kanan gerbang masuk Indonesia Arena. Begitupun dengan antrean masuk dari sisi kiri. Para penonton pun nampak kegerahan dan berkeringat karena antrean yang sangat padat.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
