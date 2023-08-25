Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Latvia Lumat Lebanon 109-70 di Indonesia Arena

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:05 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Latvia Lumat Lebanon 109-70 di Indonesia Arena
Timnas Basket Latvia kalahkan Lebanon di laga perdana FIBA World Cup 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Latvia sukses mengalahkan Lebanon di laga perdana FIBA World Cup 2023 yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, Indonesia.

Pertandingan babak penyisihan Grup H Piala Dunia Basket tersebut merupakan yang pertama yang digelar di Indonesia Arena. Laga dimainkan pada Jumat (25/8/2023) sore sejak pukul 16.15 WIB.

Timnas Basket Latvia

Digelar di Indonesia Arena, Jakarta, kedua tim bermain sama kuat. Jual beli serangan terus terjadi di awal laga. Kejar-kejar poin pun berlangsung sengit, skor sementara 9-9 di sisa enam menit laga.

Para penggawa Latvia sukses mencetak three poin dalam beberapa kesempatan. Aksi forward Latvia, Rolands Smitz, melakukan dunk sukses memikat para penonton.

Di sisa tiga menit kuarter pertama, Latvia mampu meninggalkan jauh skor Lebanon, 24-11. Mereka pun menutup kuarter pertama dengan keunggulan 27-17.

Halaman:
1 2
