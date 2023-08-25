Kisah Agia, Suporter Timnas Basket Latvia yang Rela Terbang 20 Jam demi Saksikan FIBA World Cup 2023

Agia, suporter Timnas Basket Latvia yang rela terbang 20 jam ke Jakarta (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

KISAH Agia, suporter Timnas Basket Latvia yang rela terbang 20 jam demi saksikan FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Latvia tampil di laga perdana FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena pada Jumat (25/8/2023) ini.

Sekitar 1000 pendukung Latvia hadir langsung di Indonesia Arena untuk pertandingan kontra Lebanon. Itu merupakan laga perdana Timnas Basket Latvia sepanjang sejarah ajang Piala Dunia Basket tersebut.

Momen bersejarah ini pun tak ingin dilewatkan oleh para pendukung basket Latvia. Agia termasuk di antaranya, yang rela terbang selama 20 jam ke Jakarta.

Agia datang bersama anak lelakinya ke Jakarta. "Kami terbang sekitar 20 jam untuk sampai ke sini. Kami tiba kemarin," kata Agia.

Agia memperkirakan ada sekitar seribuan pendukung Latvia yang datang ke Jakarta. Semua untuk mendukung Dairis Bertans dkk berlaga.

"Kami sangat bersemangat. Ini sejarah bagi kami sehingga kami mengupayakan datang ke sini," ucapnya.