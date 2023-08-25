Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kisah Agia, Suporter Timnas Basket Latvia yang Rela Terbang 20 Jam demi Saksikan FIBA World Cup 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:44 WIB
Kisah Agia, Suporter Timnas Basket Latvia yang Rela Terbang 20 Jam demi Saksikan FIBA World Cup 2023
Agia, suporter Timnas Basket Latvia yang rela terbang 20 jam ke Jakarta (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

KISAH Agia, suporter Timnas Basket Latvia yang rela terbang 20 jam demi saksikan FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Latvia tampil di laga perdana FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena pada Jumat (25/8/2023) ini.

Sekitar 1000 pendukung Latvia hadir langsung di Indonesia Arena untuk pertandingan kontra Lebanon. Itu merupakan laga perdana Timnas Basket Latvia sepanjang sejarah ajang Piala Dunia Basket tersebut.

Timnas Basket Latvia

Momen bersejarah ini pun tak ingin dilewatkan oleh para pendukung basket Latvia. Agia termasuk di antaranya, yang rela terbang selama 20 jam ke Jakarta.

Agia datang bersama anak lelakinya ke Jakarta. "Kami terbang sekitar 20 jam untuk sampai ke sini. Kami tiba kemarin," kata Agia.

Agia memperkirakan ada sekitar seribuan pendukung Latvia yang datang ke Jakarta. Semua untuk mendukung Dairis Bertans dkk berlaga.

"Kami sangat bersemangat. Ini sejarah bagi kami sehingga kami mengupayakan datang ke sini," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement