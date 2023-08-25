Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Panduan Alur Masuk Penonton untuk Masuk ke Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:51 WIB
FIBA World Cup 2023: Panduan Alur Masuk Penonton untuk Masuk ke Indonesia Arena
Alur masuk penonton FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

PANDUAN alur masuk penonton untuk masuk ke Indonesia Arena yang menjadi venue FIBA World Cup 2023. Pertandingan pertama Piala Dunia Basket itu akan dimulai pada pukul 16.15 WIB, Jumat (25/8/2023) ini antara Latvia dan Lebanon.

Artikel ini akan membantu menjelaskan bagaimana alur penonton masuk ke Indonesia Arena. Venue itu sendiri diketahui bisa menampung penonton hingga 16.500 penonton.

FIBA World Cup 2023

Jadi para penonton hanya dapat masuk ke dalam kawasan GBK dengan menggunakan bus shuttle atau berjalan kaki. Sebab, kendaraan pribadi tak diperbolehkan masuk.

Setelah tiba di gerbang masuk Indonesia Arena, para penonton akan mengikuti jalur berkelok-kelok yang direkayasa untuk mengantisipasi panjangnya antrean.

Setelah tiba di depan gerbang, petugas akan mengarahkan para penonton ke pintu masuk. Lalu, di pintu masuk akan ada pengecekan barang-barang yang mereka bawa oleh petugas keamanan.

Pengecekan tiket dilakukan di pintu ini. Tiket daring berupa barcode perlu ditunjukkan kepada petugas agar penonton bisa masuk.

Selepas itu, para penonton akan naik ke lantai dua menggunakan eskalator. Nah di lantai dua inilah tersedia berbagai macam merchandise serta makanan dan minuman yang dapat mereka beli.

