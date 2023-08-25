Simak Fakta Menarik Duel Kanada vs Prancis di Hari Pertama FIBA World Cup 2023, Dijamin Seru!

JAKARTA - Simak fakta-fakta menarik duel Timnas Basket Kanada vs Timnas Basket Prancis di hari pertama FIBA World Cup 2023, Jumat (25/8/2023). Laga itu akan berlangsung di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Laga tersebut akan dilangsungkan setelah pertandingan Latvia vs Lebanon dan opening ceremony. Kanada dan Prancis sama-sama tergabung di Grup H FIBA World Cup 2023, yang seluruh laganya akan dihelat di Jakarta.

Berbicara soal rekor pertemuan di FIBA World Cup, Prancis memiliki catatan lebih baik dari sang lawan. Dalam tiga pertemuan terakhir antara kedua negara, Kanada belum pernah sekalipun mencuri kemenangan.

Kendati demikian, rekor tersebut tidak serta-merta membuat Prancis memiliki level yang jauh di atas Kanada karena skor akhir dari tiga laga tersebut memiliki selisih lima poin atau lebih sedikit. Terakhir kali keduanya bertemu pada FIBA World Cup 2010 yang berakhir dengan skor 68-63 untuk Prancis.

Kanada juga meraih hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa gelaran FIBA World Cup terakhir. Sepanjang abad ke-21, mereka hanya mengoleksi satu kemenangan dari sebelas pertandingan di fase grup awal.

Selain itu, dalam 21 pertandingan terakhir melawan negara Eropa di ajang Piala Dunia Bola Basket, Kanada tak sekalipun meraih kemenangan. Terakhir kali mereka mampu menumbangkan negara Eropa ialah pada 1986 melawan Belanda dengan sksor akhir 96-76.