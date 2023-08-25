Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal Siaran Langsung FIBA World Cup 2023 Hari Ini: Timnas Basket Kanada vs Prancis, Live di iNews!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:44 WIB
Jadwal Siaran Langsung FIBA World Cup 2023 Hari Ini: Timnas Basket Kanada vs Prancis, Live di iNews!
Timnas Basket Kanada akan menghadapi Timnas Basket Prancis di FIBA World Cup 2023 yang dapat Anda saksikan langsung di iNews (Foto: Instagram/@sportsnet)
JAKARTA - Berikut jadwal siaran langsung FIBA World Cup 2023 hari ini, Jumat (25/8/2023), yang akan disiarkan oleh iNews. Terdapat big match antara Timnas Basket Kanada melawan Timnas Basket Prancis di Indonesia Arena, Jakarta.

Tiga negara ditunjuk menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023, yakni Filipina, Indonesia, dan Jepang. Filipina kebagian menggelar seluruh laga di Grup A, B, C, dan D. Sementara itu, Indonesia kedapatan Grup G dan H. Jepang juga menggelar laga fase Grup E serta F.

Logo FIBA World Cup 2023 (Foto: FIBA)

FIBA World Cup 2023 dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 10 September mendatang. Sayangnya, Indonesia hanya kebagian jatah dua fase grup plus babak kedua saja.

Untuk hari ini, Jumat (25/8/2023), Jakarta akan menggelar dua laga di Indonesia Arena. Timnas Basket Latvia dijadwalkan melawan Timnas Basket Lebanon sekira pukul 16.15 WIB.

Kemudian, Big Match tersaji di lokasi yang sama pada malam hari. Dua tim bertabur bintang, yakni Timnas Basket Prancis dan Timnas Basket Kanada, akan berhadapan pada Jumat (25/8/2023) pukul 20.30 WIB.

Sejumlah bintang NBA akan tampil pada laga big match tersebut. Di kubu Prancis, ada Nicolas Batum (LA Clippers) serta Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves).

