Jelang Hadapi Prancis di Laga Pembuka FIBA World Cup 2023, Timnas Basket Kanada: Ini Tantangan Terbesar!

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Basket Kanada, Jordi Fernandez memprediksi timnya bakal kesulitan melawan Prancis di laga pembuka FIBA World Cup 2023, pada Jumat (25/8/2023) malam WIB. Sebab menurutnya mengalahkan Prancis akan menjadi sebuah tantangan yang besar dan berat untuk Kanada.

Meski begitu, Fernandez memastikan Timnas Basket Kanada bukan berarti takut. Mereka malah antusias menyambut tantangan itu dan siap untuk merebut kemenangan.

Perlu diketahui, Timnas Basket Kanada menjadi salah satu tim bertabur bintang NBA yang bakal mentas di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta dalam gelaran FIBA World Cup 2023. Dari 14 pemain yang dibawa, tujuh di antaranya merupakan pemain Liga Bola Basket Amerika Serikat itu, yakni Dillon Brooks, Kelly Olynyk, RJ Barret, Nickel Alexander Walker, Shai Gilgeous Alexander, Dwight Powell dan Luguentz Dort.

Di fase grup, Kanada tergabung di dalam Grup G bersama Prancis, Latvia dan Lebanon. Mereka pun langsung berjumpa dengan lawan terkuat, yakni Prancis di laga pembuka. Sang wakil Benua Biru pun memiliki tiga pemain yang mentas di NBA, yaitu Rudy Gobert, Nicolas Batum dan Evan Fornier.

Jordi Fernandez pun tak memungkiri bahwa Prancis merupakan ujian terberat bagi Kanada di Grup G. Menurutnya, tim arahan Vincent Collet itu memiliki kekuatan yang komplit untuk memberikan counter dari keunggulan yang dimiliki lawan mereka.

“Tentu saja Prancis adalah salah satu tim terbaik di dunia dengan sekelompok pemain yang pernah bermain bersama. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka punya counter untuk segalanya,” kata Fernandez dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

“Mereka punya postur, fisik, tembakan, dan pertahanan (yang bagus), jadi mereka adalah salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi saat ini,” tambahnya.