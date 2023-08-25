Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jelang Hadapi Prancis di Laga Pembuka FIBA World Cup 2023, Timnas Basket Kanada: Ini Tantangan Terbesar!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |04:01 WIB
Jelang Hadapi Prancis di Laga Pembuka FIBA World Cup 2023, Timnas Basket Kanada: Ini Tantangan Terbesar!
Timnas Basket Kanada gelar latihan di Indonesia Arena jelang laga pembuka FIBA World Cup 2023. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Basket Kanada, Jordi Fernandez memprediksi timnya bakal kesulitan melawan Prancis di laga pembuka FIBA World Cup 2023, pada Jumat (25/8/2023) malam WIB. Sebab menurutnya mengalahkan Prancis akan menjadi sebuah tantangan yang besar dan berat untuk Kanada.

Meski begitu, Fernandez memastikan Timnas Basket Kanada bukan berarti takut. Mereka malah antusias menyambut tantangan itu dan siap untuk merebut kemenangan.

Perlu diketahui, Timnas Basket Kanada menjadi salah satu tim bertabur bintang NBA yang bakal mentas di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta dalam gelaran FIBA World Cup 2023. Dari 14 pemain yang dibawa, tujuh di antaranya merupakan pemain Liga Bola Basket Amerika Serikat itu, yakni Dillon Brooks, Kelly Olynyk, RJ Barret, Nickel Alexander Walker, Shai Gilgeous Alexander, Dwight Powell dan Luguentz Dort.

Di fase grup, Kanada tergabung di dalam Grup G bersama Prancis, Latvia dan Lebanon. Mereka pun langsung berjumpa dengan lawan terkuat, yakni Prancis di laga pembuka. Sang wakil Benua Biru pun memiliki tiga pemain yang mentas di NBA, yaitu Rudy Gobert, Nicolas Batum dan Evan Fornier.

Timnas Basket Kanada gelar latihan jelang FIBA World Cup 2023 (Andhika Khoirul/MPI)

Jordi Fernandez pun tak memungkiri bahwa Prancis merupakan ujian terberat bagi Kanada di Grup G. Menurutnya, tim arahan Vincent Collet itu memiliki kekuatan yang komplit untuk memberikan counter dari keunggulan yang dimiliki lawan mereka.

“Tentu saja Prancis adalah salah satu tim terbaik di dunia dengan sekelompok pemain yang pernah bermain bersama. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka punya counter untuk segalanya,” kata Fernandez dalam konferensi pers di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

“Mereka punya postur, fisik, tembakan, dan pertahanan (yang bagus), jadi mereka adalah salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi saat ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement