HOME SPORTS BASKET

Gelar Latihan di Indonesia Arena, Timnas Kanada Matangkan Persiapan untuk Laga Pembuka FIBA World Cup 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:46 WIB
Timnas Basket Kanada gelar latihan di Indonesia Arena jelang laga pembuka FIBA World Cup 2023. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA – Jelang melawan Prancis di laga pembuka FIBA World Cup 2023, Tim Nasional (Timnas) Basket Kanada menggelar latihan resmi di Indonesia Arena, pada Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB. Skuad Kanada yang dipimpin oleh Dillan Brooks tersebut pun tampak menyesuaikan diri dan mencoba menerapkan strategi untuk menghadapi Prancis.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, para pemain Kanada menjalani sesi latihan malam hari di lapangan utama Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Pada sesi ini mereka berlatih selama kurang lebih satu jam.

Tampak 14 pemain yang dibawa oleh sang pelatih, Jordi Fernandez, melakukan latihan pola permainan lebih dulu. Berbagai variasi serangan pun dicoba sembari memperkukuh pertahanan mereka.

Tujuh bintang NBA yang terdapat di skuad Kanada pun mencuri perhatian awak media yang memantau latihan ini. Mereka adalah dari Dillon Brooks, Kelly Olynyk, RJ Barret, Nickel Alexander Walker, Shai Gilgeous Alexander, Dwight Powell dan Luguentz Dort.

Pasalnya, pemain-pemain tersebut menunjukkan kualitas akurasi tembakan yang luar biasa. Tembakan tiga angka yang mereka lakukan jarang meleset. Begitu pula dengan free throw yang mereka lontarkan.

Timnas Basket Kanada gelar latihan jelang FIBA World Cup 2023 (Andhika Khoirul/MPI)

Dalam sesi latihan ini, latihan tembakan nampak menjadi salah satu yang sangat difokuskan. Mereka menghabiskan waktu sekira 20 menit untuk sekadar berlatih lemparan tiga angka maupun free throw.

Bintang Kanada, Dillan Brooks, pun mengungkapkan bahwa persiapan timnya sudah maksimal. Menurut pemain Memphis Grizzlies itu, mereka sudah siap untuk menampilkan yang terbaik di FIBA World Cup 2023.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
