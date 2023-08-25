Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Tengok Indonesia Arena, Erick Thohir Terlihat Asyik Berbincang dengan Timnas Basket Spanyol

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |01:09 WIB
FIBA World Cup 2023: Tengok Indonesia Arena, Erick Thohir Terlihat Asyik Berbincang dengan Timnas Basket Spanyol
Menteri BUMN, Erick Thohir berjumpa pemain Timnas Basket Spanyol di Indonesia Arena jelang FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/erickthohir)
JAKARTA – Jelang FIBA World Cup 2023, Erick Thohir menyempatkan diri melihat Indonesia Arena, venue dari turnamen basket terbesar di dunia tersebut. Dalam momen itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut pun sempat berjumpa dengan para pemain dari Timnas Basket Spanyol dan mereka pun terlihat asyik berbincang.

Erick Thohir hadir di Indonesia Arena menjelang satu hari pembukaan FIBA World Cup 2023, yang tepatnya bakal digelar pada Jumat (25/8/2023). Pembukaan nanti pun akan langsung dipimpin oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kunjungannya, Erick terlihat berkeliling dan sesekali bertegur sapa dengan roster Timnas Basket Spanyol. Melansir akun Instagram pribadi Erick Thohir (@erickthohir), pria berusia 53 tahun itu juga sempat mengobrol dengan beberapa roster Timnas Basket Spanyol.

Erick Thohir pantau Indonesia Arena jelang FIBA World Cup 2023

Erick pun mengisyaratkan ajakan untuk menghadiri pembukaan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena.

“Catching up with Spain National Basketball Team,” ujar Erick dalam Instagram storynya, dikutip pada Jumat (25/8/2023).

“Siapa yang enggak sabar nonton opening FIBA World Cup 2023 besok di Indonesia Arena?,” sambungnya.

