Kisah Atlet Panjat Tebing Indonesia Peraih Medali Emas PON XX Papua yang Bikin Pria Thailand Kepincut hingga Pilih Jadi Mualaf

KISAH atlet panjat tebing Indonesia peraih medali emas PON XX Papua yang bikin pria Thailand kepincut hingga pilih jadi mualaf akan diulas Okezone dalam artikel ini. Kisah ini sendiri diketahui ramai disorot publik hingga sempat viral.

Ya, atlet panjat tebing yang berasal dari Gresik, Fitria Hartani, sukses membuat pria Thailand, Justin Lerschai Thamtong, kepincut dengannya. Kisah ini bermula kala keduanya bertemu pada 2016.

Kala itu, Fitria diketahui mengikuti training center (TC) di Bangkok, Thailand, untuk berlaga di PON. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat dan terus berhubungan.

Fitria dan Justin sendiri memang diketahui punya hobi yang sama. Mereka sama-sama menyukai olahraga panjat tebing.

Hubungan long distance relationship (LDR) Indonesia–Thailand pun tak jadi halangan. Bahkan, pada 2022, Justin dikabarkan mantap ingin meminang Fitria.