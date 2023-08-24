Kenapa Rivan Nurmulki Tidak Ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023?

KENAPA Rivan Nurmulki tidak ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023 menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, Rivan Nurmulki dikenal sebagai salah satu pemain andalan Indoensia.

Diketahui, sebelumnya Rivan Nurmulki telah bermain apik bersama Timnas Voli Indonesia. Bahkan, ia berhasil mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games sebanyak tiga kali, yakni pada 2019, 2021, dan 2023.

Lantas, kenapa Rivan Nurmulki tidak ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023?

Melansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), Rivan Nurmulki ternyata memiliki dua alasan kuat untuk tidak turun membela Timnas Voli Indonesia dalam ajang AVC Asian Volleyball Championship 2023. Ajang itu diketahui digelar di Iran pada 19-26 Agustus 2023.

Adapun alasan yang pertama adalah penghentian sementara Rivan dari tugas kepolisian. Saat ini, proses kode etiknya pun telah selesai.

Sementara itu, alasan kedua kenapa Rivan tidak masuk ke daftar pemain di Timnas Voli Indonesia adalah karena ingin menemani sang istri yang sebentar lagi akan melahirkan anak keduanya. Hal ini rupanya dilakukan karena saat kelahiran anak pertamanya, Rivan tidak bisa mendampingi sang istri karena harus berlaga bersama VC Nagano Tridents di Jepang.

Kendati demikian, Wakil Kabid Pembinaan Prestasi Pengurus Pusat PBVSI, Loudry Maspaitella, mengatakan bahwa Rivan tetap akan diturunkan pada turnamen Asian Games 2023. Ajang itu diketahui akan berlangsung di China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023.

Di skuad Timnas Voli Indonesia pada AVC Asian Volleyball 2023, posisi Rivan digantikan oleh sejumlah pemain berbakat lain. Ada Agil Angga Anggara, Boy Arnez, dan Sandi Akbar.