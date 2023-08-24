Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kenapa Rivan Nurmulki Tidak Ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:40 WIB
Kenapa Rivan Nurmulki Tidak Ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023?
Rivan Nurmulki tak ikut bela Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023. (Foto: Instagram/@rivannurmulki)
A
A
A

KENAPA Rivan Nurmulki tidak ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023 menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, Rivan Nurmulki dikenal sebagai salah satu pemain andalan Indoensia.

Diketahui, sebelumnya Rivan Nurmulki telah bermain apik bersama Timnas Voli Indonesia. Bahkan, ia berhasil mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games sebanyak tiga kali, yakni pada 2019, 2021, dan 2023.

Rivan Nurmulki

Lantas, kenapa Rivan Nurmulki tidak ikut Timnas Voli Indonesia di AVC Asian Volleyball Championship 2023?

Melansir dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023), Rivan Nurmulki ternyata memiliki dua alasan kuat untuk tidak turun membela Timnas Voli Indonesia dalam ajang AVC Asian Volleyball Championship 2023. Ajang itu diketahui digelar di Iran pada 19-26 Agustus 2023.

Adapun alasan yang pertama adalah penghentian sementara Rivan dari tugas kepolisian. Saat ini, proses kode etiknya pun telah selesai.

Sementara itu, alasan kedua kenapa Rivan tidak masuk ke daftar pemain di Timnas Voli Indonesia adalah karena ingin menemani sang istri yang sebentar lagi akan melahirkan anak keduanya. Hal ini rupanya dilakukan karena saat kelahiran anak pertamanya, Rivan tidak bisa mendampingi sang istri karena harus berlaga bersama VC Nagano Tridents di Jepang.

Kendati demikian, Wakil Kabid Pembinaan Prestasi Pengurus Pusat PBVSI, Loudry Maspaitella, mengatakan bahwa Rivan tetap akan diturunkan pada turnamen Asian Games 2023. Ajang itu diketahui akan berlangsung di China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023.

Di skuad Timnas Voli Indonesia pada AVC Asian Volleyball 2023, posisi Rivan digantikan oleh sejumlah pemain berbakat lain. Ada Agil Angga Anggara, Boy Arnez, dan Sandi Akbar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement