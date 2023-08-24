Kisah Atlet Mualaf, Dulunya Hobi Mabuk hingga Main Perempuan Kini Temukan Jalan Kebenaran

KISAH atlet mualaf, dulunya hobi mabuk hingga main perempuan namun kini temukan jalan kebenaran. Dia adalah Sonny Bill Williams, seorang atlet rugby asal Selandia Baru.

Sonny Bill Williams lahir dan besar di Selandia Baru. Dia baru mengenal agama Islam ketika berkarier di Toulon Prancis. Pada pengalaman tersebut, dia merasakan kehangatan dari keluarga imigran Tunisia.

Persahabatannya bersama keluarga asal Tunisia itu berujung kepada rasa penasaran Williams terhadap agama Islam. Pada suatu waktu, dia menginap di rumah keluarga tersebut dan merasakan kedamaian.

“Ada 4-5 orang dalam keluarga itu. Mereka hanya memiliki satu kamar tidur. Mereka tidur bersama-sama di ruang keluarga. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di sana, tidur bersama mereka di lantai,” kata Sonny Bill Williams, sebagaimana dilansir dari Now To Love NZ.

“Kedamaian, penghiburan, dan kebahagiaan yang mereka miliki dalam keluarga sungguh indah. Jadi, dari sana, lah, saya mulai berkenalan dengan Islam,” kata pria berusia 37 tahun ini.

Kisahnya ini bertolak belakang dengan masa lalu. Sonny Bill Williams mengaku kerap main perempuan dan minum alkohol. Namun, dia menemukan jalan kehidupan setelah berkenalan dengan Islam.