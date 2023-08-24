Jadwal Timnas Voli Indonesia vs India di AVC Asian Volleyball Championship 2023

Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Timnas Voli Putra India di AVC Asian Volleyball Championship 2023 (Foto: PBVSI)

URMIA - Jadwal Timnas Voli Indonesia vs India di AVC Asian Volleyball Championship 2023 akan dibahas Okezone. Laga penentuan klasifikasi peringkat 7-12 tersebut bakal digelar di Ghadir Arena, Urmia, Iran, Kamis (24/8/2023) pukul 10.15 waktu setempat atau 13.45 WIB.

Sebelumnya, Timnas Voli Indonesia gagal melangkah ke perempatfinal AVC Asian Volleyball Championship 2023. Kepastian itu didapat Farhan Halim cs usai kalah dari Korea Selatan di babak 12 besar pada Rabu (23/8/2023) sore WIB.

Timnas Voli Indonesia kalah 2-3 dari Korea Selatan dengan rincian skor 16-25, 25-19, 25-22, 19-25, dan 14-16. Meski kalah, sejatinya Timnas Voli Indonesia bermain sangat baik.

Terbukti, Timnas Voli Indonesia yang memaksa Korea Selatan bermain hingga set kelima. Bahkan, Farhan Halim dkk sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya Korea Selatan mampu comeback dengan dramatis.

Akibat kekalahan ini, pasukan Jeff Jiang Jie tersebut tak bisa lanjut ke babak perempatfinal. Kendati demikian, bukan berarti Timnas Voli Putra Indonesia tak bermain lagi di AVC Asian Volleyball Championship 2023.

Timnas Voli Indonesia masih akan bertanding di klasifikasi peringkat 7-12. Di klasifikasi peringkat 7-12, Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Timnas Voli Putra India.