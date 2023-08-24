Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tembus Perempatfinal Usai Sikat Wakil China

COPENHAGEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memastikan diri lolos ke perempatfinal BWF World Championships 2023. Kepastian itu diraih usai Ahsan/Hendra menang atas wakil China, He Jiting/Zhou Haodong di babak 16 besar, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Ahsan/Hendra yang bermain disiplin berhasil mengunci kemenangan dalam waktu 26 menit. The Daddies pun menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra langsung tancap gas sejak awal pertandingan pada gim pertama. Ganda putra ranking sembilan dunia itu berhasil memaksimalkan peluang lewat kombinasi pukulan keras dan menyilang.

He/Zhou yang terus diserang terpantau kewalahan mengantisipasi serangan masif dari Ahsan/Hendra. Tak ayal, keunggulan jeda interval pada gim pertama menjadi milik Ahsan/Hendra dengan skor 11-9.

Setelah rehat, Ahsan/Hendra tidak mau membuang peluang dan terus menghujani pertahanan He/Zhou. Ganda putra yang sudah mengantungi tiga gelar juara dunia itu bermain lepas, namun tetap disiplin saat bertahan.