HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tembus Perempatfinal Usai Sikat Wakil China

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |23:42 WIB

Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memastikan diri lolos ke perempatfinal BWF World Championships 2023. Kepastian itu diraih usai Ahsan/Hendra menang atas wakil China, He Jiting/Zhou Haodong di babak 16 besar, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Ahsan/Hendra yang bermain disiplin berhasil mengunci kemenangan dalam waktu 26 menit. The Daddies pun menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Ahsan/Hendra langsung tancap gas sejak awal pertandingan pada gim pertama. Ganda putra ranking sembilan dunia itu berhasil memaksimalkan peluang lewat kombinasi pukulan keras dan menyilang.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

He/Zhou yang terus diserang terpantau kewalahan mengantisipasi serangan masif dari Ahsan/Hendra. Tak ayal, keunggulan jeda interval pada gim pertama menjadi milik Ahsan/Hendra dengan skor 11-9.

Setelah rehat, Ahsan/Hendra tidak mau membuang peluang dan terus menghujani pertahanan He/Zhou. Ganda putra yang sudah mengantungi tiga gelar juara dunia itu bermain lepas, namun tetap disiplin saat bertahan.

Halaman:
1 2

Telusuri berita Sport lainnya
