Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Pulangkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lanjut ke Perempatfinal

COPENHAGEN – Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, sukses memulangkan wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dari 16 besar BWF World Championships 2023, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Bagas/Fikri menang usai berjuang selama 43 menit.

Tepatnya pasangan yang memiliki julukan Bakri itu menang dengan dua gim langsung lewat skor 22-20 dan 21-18. Berkat kemenangan tersebut, Bagas/Fikri berhak melanjutkan ke babak perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Hoki/Kobayashi memulai pertandingan dengan permainan agresif pada awal gim pertama. Ganda putra ranking lima dunia itu bermain lepas dengan mengombinasikan pukulan tipuan dan smash keras.

Tak ayal, Hoki/Kobayashi berhasil mengontrol pertandingan sejak awal. Sementara, Bagas/Fikri masih mencari momentum untuk mengimbangi permainan ganda putra unggulan Jepang itu.

Namun, upaya itu sia-sia karena keduanya harus mengakui keunggulan Hoki/Kobayashi pada jeda interval 7-11. Selepas jeda, Bagas/Fikri nampaknya sudah menemukan pola permainan untuk menghentikan agresivitas Hoki/Kobayashi.

Mereka bermain cepat dan mencari celah kelemahan Hoki/Kobayashi untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya manis, Bagas/Fikri secara mengejutkan bisa membalikkan keadaan dan memenangkan gim pertama dengan skor 22-20.