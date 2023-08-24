Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Ditumbangkan Jagoan Jepang, Rehan Naufal/Lisa Ayu Gagal ke Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:28 WIB
Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Ditumbangkan Jagoan Jepang, Rehan Naufal/Lisa Ayu Gagal ke Perempatfinal
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dikalahkan wakil Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino di babak 16 besar BWF World Championships 2023, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Rehan/Lisa tumbang usai berjuang selama 35 menit.

Tepatnya Rehan/Lisa kalah dua gim langsung oleh Yuta/Arisa dengan skir 14-21 dan 17-21. Dengan kekalahan itu, maka Rehan/Lisa gagal melaju ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Rehan/Lisa langsung disambut dengan serangan masif yang dilancarkan oleh Yuta/Arisa. Ganda campuran unggulan Jepang itu berhasil membuktikkan kelasnya dengan permainan cepat.

Menjelang jeda interval, Rehan/Lisa terus ditekan oleh Yuta/Arisa. Mereka bermain dengan gesit untuk mematikan pergerakan Rehan/Lisa dengan variasi pukulan lob dan smash yang sulit untuk dibendung.

Rehan Naufal/Lisa Ayu

Pada akhirnya, Yuta/Arisa mampu mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-14. Memasuki gim kedua, Yuta/Arisa kembali mengontrol pertandingan sejak awal. Ganda campuran peringkat dua dunia itu dengan mudahnya mencari celah kelemahan Rehan/Lisa.

Halaman:
1 2
