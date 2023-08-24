Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Langkah Leo Rolly/Daniel Marthin dan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Terhenti

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:00 WIB
Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Langkah Leo Rolly/Daniel Marthin dan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Terhenti
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
2 wakil Indonesia terhenti di 16 besar BWF World Championships 2023. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Febriana/Amalia gagal melaju ke babak perempatfinal BWF World Championship 2023 usai dikalahkan wakil Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai. Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Kamis (24/8/2023) malam WIB, pemain yang akrab disapa Ana/Tiwi itu tumbang usai bertarung tiga gim dengan skor 14-21, 21-17, dan 19-21.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Febriana/Amalia memulai laga dengan kurang baik. Mereka kesulitan mengantisipasi serangan masif yang dilancarkan Jongkolphan/Rawinda sehingga tertinggal cukup jauh saat menyentuh interval set pertama dengan skor 5-11.

Usai interval, Febriana/Amalia berusaha mengejar ketertinggalannya. Mereka bisa memangkas jarak, tetapi Jongkolphan/Rawinda buru-buru memperbesar keunggulannya lagi sehingga menang dengan skor 21-14.

Di set kedua, Febriana/Amalia berhasil mengungguli Jongkolphan/Rawinda. Mereka memimpin di interval gim kedua dengan skor 11-4.

Usai rehat, duel berjalan lebih sengit. Jongkolphan/Rawinda sempat menyamakan kedudukan. Tetapi akhirnya, Febriana/Amalia bisa menang dengan skor 21-17.

Di set ketiga, Ana/Tiwi bermain agresif sejak awal pertandingan. Ganda putri runner up Taiwan Open 2023 itu berhasil meruntuhkan pertahanan solid Jongkolphan/Rawinda.

Terpantau, unggulan Thailand itu kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Tak butuh waktu lama, Ana/Tiwi sukses mengamankan keunggulan pada jeda interval gim ketiga dengan perolehan 11-7. Sayangnya, usai interval, Febriana/Amalia terkejar oleh Jongkolphan/Rawinda. Mereka tumbang dengan skor 19-21.

Halaman:
1 2
