HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Pulangkan Unggulan Ke-2, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tembus Perempatfinal!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:42 WIB
Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Pulangkan Unggulan Ke-2, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tembus Perempatfinal!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar BWF World Championships 2023 akan diulas dalam artikel ini, Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses menyegel tiket perempatfinal.

Kepastian itu didapat usai Apriyani/Fadia memulangkan unggulan kedua asal Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee, di babak 16 besar BWF World Championships 2023. Bermain di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, Kamis (24/8/2023) malam WIB, Apriyani/Fadia memang dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-14.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Jalannya Pertandingan

Apriyani/Fadia memulai laga dengan apik. Mereka tampil dominan sehingga membuat duet Korea keteteran. Apriyani/Fadia pun unggul di interval set pertama dengan skor 11-5.

Usai interval, Apriyani/Fadia tampil semakin ganas. Mereka membuat Baek/Lee tak berkutik dengan keunggulan jarak 10 poin menjadi 18-8.

Halaman:
1 2
