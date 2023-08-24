Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Tumbang di Tangan Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:46 WIB
Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Tumbang di Tangan Zheng Siwei/Huang Yaqiong
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PB Djarum)
HASIL 16 besar BWF World Championships 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, harus terhenti di babak 16 besar karena tumbang di jagoan China, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.

Duel itu digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Dejan/Gloria kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 9-21.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria tampak sudah kerepotan meladeni permainan Zheng/Huang sejak awal laga. Meski sepat kejar-kejaran angka di awal pertandingan, Dejan/Gloria akhirnya tertinggal dengan skor 4-7.

Kondisi ini terus terjadi hingga menyentuh interval gim pertama. Dejan/Gloria yang masih kesulitan keluar dari tekanan tertinggal 8-11.

