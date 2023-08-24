Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Menyerah 2 Set Langsung dari Wakil Thailand

HASIL 16 besar BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, takluk dua set langsung dari wakil Thailand, Dechapol Puavanukro/Sapsiree Taerattanachai.

Laga yang berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Kamis (24/8/2023) sore tadi WIB tersebut dimenangkan oleh Dechapol/Sapsiree dengan skor akhir 21-12 dan 21-19. Dengan ini, Rinov/Pitha harus menghentikan kiprahnya di BWF World Championships 2023.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha langsung mendapatkan tekanan dari Dechapol/Sapsiree sejak gim pertama. Ganda campuran unggulan Thailand itu berhasil mempersempit pergerakan Rinov/Pitha dengan pukulan menyilang.

Tak ayal, Rinov/Pitha langsung tertinggal empat poin dari Dechapol/Sapsiree. Namun demikian, mereka berupaya mengejar ketertinggalan dengan skema permainan cepat dan smash keras secara bergantian.

Sayangnya, upaya tersebut tak cukup untuk membalikkan keadaan. Pasangan Thailand unggul hingga mencapai interval dengan skor 11-8. Setelah jeda, Dechapol/Sapsiree menaikkan tempo permainan.

Mereka bermain lebih agresif dan berhasil mencetak poin beruntun. Pada akhirnya, Dechapol/Sapsiree sukses mengamankan kemenangan atas Rinov/Pitha pada gim pertama dengan skor 21-12.

Di gim kedua, wakil Thailand ogah menurunkan intensitas permainan. Ganda campuran ranking empat dunia itu bermain cepat, mengandalkan kombinasi smash dan bola atas.