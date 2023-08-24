Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Menyerah 2 Set Langsung dari Wakil Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:02 WIB
Hasil 16 Besar BWF World Championships 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Menyerah 2 Set Langsung dari Wakil Thailand
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari disingkirkan wakil Thailand dari BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL 16 besar BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, takluk dua set langsung dari wakil Thailand, Dechapol Puavanukro/Sapsiree Taerattanachai.

Laga yang berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Kamis (24/8/2023) sore tadi WIB tersebut dimenangkan oleh Dechapol/Sapsiree dengan skor akhir 21-12 dan 21-19. Dengan ini, Rinov/Pitha harus menghentikan kiprahnya di BWF World Championships 2023.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha langsung mendapatkan tekanan dari Dechapol/Sapsiree sejak gim pertama. Ganda campuran unggulan Thailand itu berhasil mempersempit pergerakan Rinov/Pitha dengan pukulan menyilang.

Tak ayal, Rinov/Pitha langsung tertinggal empat poin dari Dechapol/Sapsiree. Namun demikian, mereka berupaya mengejar ketertinggalan dengan skema permainan cepat dan smash keras secara bergantian.

Sayangnya, upaya tersebut tak cukup untuk membalikkan keadaan. Pasangan Thailand unggul hingga mencapai interval dengan skor 11-8. Setelah jeda, Dechapol/Sapsiree menaikkan tempo permainan.

Mereka bermain lebih agresif dan berhasil mencetak poin beruntun. Pada akhirnya, Dechapol/Sapsiree sukses mengamankan kemenangan atas Rinov/Pitha pada gim pertama dengan skor 21-12.

Di gim kedua, wakil Thailand ogah menurunkan intensitas permainan. Ganda campuran ranking empat dunia itu bermain cepat, mengandalkan kombinasi smash dan bola atas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement