5 Calon Kuat Juara di BWF World Championships 2023, Nomor 1 Wakil Indonesia!

SEBANYAK 5 calon kuat juara di BWF World Championships 2023 akan dibahas Okezone. Dari kelima kandidat kuat juara berbagai nomor di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 itu, salah satu di antaranya adalah pebulu tangkis wakil Indonesia!

Turnamen bulu tangkis paling bergengsi bertajuk BWF World Championships 2023 sendiri tengah berlansung di Copenhagen, Denmark, pada 21-27 Agustus 2023. Indonesia menempatkan 14 wakil di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis tahun ini.

Hingga Kamis (24/8/2023), Indonesia masih memiliki 9 wakil yang akan tampil di babak 16 besar BWF World Championships 2023. Terlepas dari hal itu, sudah ada 5 calon kuat juara di BWF World Championships 2023 di berbagai nomor. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara di BWF World Championships 2023:

5. Viktor Axelsen (Tunggal Putra)





Tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen, menjadi kandidat kuat juara di BWF World Championships 2023. Pasalnya, atlet yang dijuluki si Alien itu masih mendominasi di sektor tunggal putra, plus bermain di rumah sendiri dan berstatus sebagai juara bertahan.

Bukan hanya itu, Viktor Axelsen selaku tunggal putra nomor 1 dunia itu jadi unggulan pertama di turnamen tersebut yang kini telah lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, unggulan kedua, yakni Anthony Sinisuka Ginting, memutuskan mundur dari BWF World Championships 2023.

4. An Se-young (Tunggal Putri)





Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se-young, berada di daftar teratas pemain unggulan BWF World Championships 2023 yang kini telah lolos ke babak 16 besar. Unggulan di bawahnya, ada Akane Yamaguchi, Chen Yufei, dan Tai Tzu Ying.

Akane Yamaguchi memang keluar sebagai juara tahun lalu usai menaklukkan Chen Yufei di final. Thun ini pun An Se-young diprediksi akan tampil begitu perkasa sebagai peringkat 1 di ranking BWF. Alhasil, di bisa menjadi calon kuat juara di BWF World Championships 2023.