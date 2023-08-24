Gara-Gara Momen Tak Masuk Akal Ini, Leo Rolly Carnando Dibuat Kesal di BWF World Championships 2023

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando, dibuat kesal di BWF World Championships 2023. Kekesalan partner dari Daniel Marthin itu gara-gara netting tipis yang berada di ambang bibir net, justru harus terjatuh ke areanya sendiri.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses mengalahkan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy, di babak 32 besar BWF World Championships 2023. Leo/Daniel menang lewat tiga gim dengan skor 18-21, 21-19, 21-10 pada laga yang berlangsung di Kopenhagen, Denmark, Rabu (23/8/2023).

Kemenangan tersebut membuat The Babies -julukan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin- berhak lolos ke babak 16 besar BWF World Championships 2023.

Selain itu, kemenangan ini juga memperpanjang rekor Leo/Daniel atas Ben Lane/Sean Vendy yang unggul dengan skor 3-0.

Meski menang, Leo Rolly Carnando sempat dibuat kesal di laga tersebut. Seperti dalam unggahan akun Twitter @lucky_bastard69, Leo Rolly terlihat jengkel dengan permainan netting-nya yang gagal melintasi net.

Saat itu, netting tipis Leo Rolly Carnando sejatinya sempat berada di ambang bibir net untuk beberapa saat. Apesnya, kok justru jatuh di lapangan pasangan peringkat 10 dunia tersebut sehingga membuat Leo meloncat karena kesal.