BWF World Championships 2023: Kalahkan Pasangan Prancis, Apriyani/Fadia Akui Komunikasi Mulai Membaik

KOPENHAGEN - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengklaim kemenangan mereka atas wakil Prancis, Debora Jille/Cheryl Seinen, berkat efek komunikasi yang membaik. Mereka berhasil menang dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-16, di 32 besar BWF World Championships 2023.

Adapun laga tersebut digelar di court 3 Royal Arena, Kopenhagen, Denmark, pada Rabu (23/8/2023). Unggulan ganda putri Tanah Air itu mendapat jatah bye langsung bermain di babak kedua.

Apri/ Fadia pun bersyukur bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik. Mereka senang bisa mengembangkan pola permainan yang diinginkan.

Kunci kemenangan itu tidak lepas berkat efek komunikasi satu sama-lain yang membaik. Begitu pula alur komunikasi mereka dengan pelatih yang juga makin solid.

"Alhamdulillah bisa menang dan melaju ke babak 16 besar. Gim pertama tadi termasuk struggle banget. Kami harus mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menghadapi lawan," ujar Apri dalam rilis PBSI, Kamis (24/8/2023).

"Setelah itu, di gim berikutnya, komunikasi saya dengan partner dan pelatih juga makin membaik. Akhirnya kami bisa mengembangkan pola seperti yang diinginkan. Kami pun bisa bermain lebih baik lagi di gim kedua," lanjutnya.