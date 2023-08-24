Advertisement
MOTOGP

Tak Sekadar Balapan, MotoGP Mandalika 2023 Bakal Dimeriahkan Konser Musik Internasional

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:48 WIB
MotoGP Mandalika 2023 akan dimeriahkan konser musik internasional (Foto: MotoGP)
TAK sekadar balapan, MotoGP Mandalika 2023 bakal dimeriahkan konser musik Internasional. Ajang tersebut akan digelar pada bulan Oktober mendatang.

Tak hanya itu, ada juga beberapa program yang mendukung kemeriahan seri MotoGP di Indonesia tersebut. Salah satu agendanya adalah Bikers Lot yang diadakan untuk memberi pengalaman kepada para pengunjung.

Sirkuit Mandalika

Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association Nusantara Jaya (MGPA), Priandhi Satria, pun berterima kasih atas berbagai dukungan yang diberikan untuk ajang tersebut. Priandhi juga berharap seri MotoGP Mandalika 2023 ini bisa menjadi momen meningkatkan pariwisata di Indonesia.

“Kami ucapkan terima kasih yang mendalam atas segala dukungan yang telah dan akan diberikan dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia kali ini. Keberhasilan acara ini tidak mungkin tercapai tanpa peran serta berbagai pihak. Mari jadikan IndonesianGP sebagai event kebanggaan Indonesia, yang akan memperkenalkan pariwisata Indonesia secara lebih luas kepada dunia," ujar Priandhi dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (24/8/2023).

MotoGP akan kembali mampir ke Indonesia pada tahun ini, dengan Sirkuit Mandalika akan kembali dipakai sebagai tempat balapan. Balapan yang akan digelar pada Oktober mendatang tersebut merupakan kedua kalinya setelah tahun lalu.

Dalam persiapannya, sejumlah infrastruktur kian diperbaiki. Selain itu beberapa fasilitas lainnya seperti penerangan jalan, area parkir, listrik, air, hingga transportasi kawasan juga disiapkan.

