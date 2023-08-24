Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Diprediksi Bakal Finis sebagai Runner-up di F1 2023, Ini Alasannya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:00 WIB
Lewis Hamilton diyakini mampu finis sebagai runner-up di F1 2023 (Foto: REUTERS)
Lewis Hamilton diyakini mampu finis sebagai runner-up di F1 2023 (Foto: REUTERS)
LEWIS Hamilton diprediksi bakal finis sebagai runner-up di F1 2023. Jurnalis F1 dari Sky Sports, Natalie Pinkham, menjelaskan pandangannya.

Pada saat ini, Hamilton berada di peringkat keempat klasemen sementara F1 2023. Juara dunia tujuh kali tersebut sukses mengoleksi 148 poin sejauh ini.

Lewis Hamilton

Catatan tersebut hanya membuatnya tertinggal satu poin dari Fernando Alonso yang berada di peringkat ketiga. Sang pembalap veteran Aston Martin telah mencatatkan total 149 poin.

Pinkham meyakini Hamilton pasti akan melewati Alonso nantinya. Pasalnya Aston Martin dinilai mengalami sedikit penurunan belakangan ini.

"Saya akan mengatakan bahwa Lewis Hamilton akan menjadi runner-up karena saya khawatir performa bagus Aston Martin akan berakhir. Entah itu karena sayap fleksibel ini dikesampingkan atau mereka hanya mengalami sedikit penurunan," kata Pinkham dipetik dari Sky Sports, Kamis (24/8/2023).

Sementara itu di posisi pertama dan kedua ditempati oleh duo pembalap Red Bull, Max Verstappen dan Sergio Perez. Mereka masih mendominasi di 12 balapan yang telah digelar musim ini.

Halaman:
1 2
