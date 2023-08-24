Mewahnya SKYBOX di Indonesia Arena, Ruangan Mewah untuk Saksikan FIBA World Cup 2023

JAKARTA – Ingin rasakan sensasi nonton FIBA World Cup 2023 dengan posisi duduk terbaik di Indonesia Arena? Maka jawabannya mungkin adalah SKYBOX. Perlu diketahui, ruangan SKYBOX merupakan cara untuk menyaksikan laga-laga FIBA World Cup 2023 dengan kondisi nyaman dan eksklusif.

Sebab ruangan SKYBOX menawarkan berbagai fasilitas menarik yang tak bisa didapatkan di kategori tribun penonton lainnya. Lantas apa saja?

Indonesia Arena memang memiliki berbagai fasilitas yang belum ada di venue-venue lainnya di Tanah Air seperti jumbotron, lapangan utama, lapangan latihan, ruang ganti pemain, kolam jacuzzi, kamar bilas, toilet penonton, tribun VVIP dengan royal box, ruang media dan konferensi pers, serta dilengkapi juga dengan lift dan eskalator.

Di antara 16.500 kursi penonton yang tersedia, LOC FIBA World Cup 2023 pun meluncurkan kursi paling eksklusif dan nyaman untuk menikmati keseruan pertandingan yang bernama SKYBOX. SKYBOX ini diciptakan sebagai ruangan eksklusif dan terbatas yang menyediakan berbagai fasilitas bagi para penonton pertandingan. Menggabungkan sensasi pertandingan bola basket kelas dunia dengan kemewahan SKYBOX yang personal.

Terdiri dari 3 jenis ruangan berdasarkan kapasitasnya, SKYBOX dapat menampung hingga 12, 24, dan 48 orang dalam satu ruangan. Eksklusivitas dan kenyamanan adalah inti dari SKYBOX. Tersedia terbatas, SKYBOX adalah kesempatan langka untuk menjadi bagian dari kelompok eksklusif dan prestise yang akan menikmati turnamen secara mulus.

Pada Kamis (24/8/2023), Tim MNC Portal Indonesia mendapat kesempatan untuk mengintip ruangan-ruangan eksklusif tersebut. Ketiga jenis ruangan itu pun memiliki fasilitas yang berbeda-beda.

Royal Box merupakan kategori ruangan SKYBOX yang paling mewah dan hanya tersedia satu unit saja. Ruangan ini terbentang sepanjang hampir 100 meter dan bisa memuat sebanyak 48 orang di dalamnya. Lokasinya yang berada di sisi barat lapangan tentunya memiliki sudut pandang terbaik untuk menonton pertandingan.

Begitu masuk ke dalamnya, kesan mewah dan elegan langsung terasa. Sebab, interior yang melengkapi ruangan ini sangat apik dengan balutan warna krem yang ciamik.

Terdapat mini bar, kulkas dan toilet khusus di dalamnya serta banyak tersedia sofa-sofa mewah yang tentunya akan membuat penonton semakin nyaman menonton pertandingan. Bahkan, ruangan ini memiliki akses langsung di dekat lift sehingga penonton tak perlu perlu berjalan jauh untuk menjangkaunya.