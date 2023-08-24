Fan Zone FIBA World Cup 2023 Mulai Ramai, Area Basketball 3x3 Jadi Primadona

JAKARTA – Fan Zone FIBA World Cup 2023 mulai ramai didatangi para pengunjung. Dari berbagai hal yang hadir di Fan Zone tersebut, area basketball 3x3 bisa dikatakan menjadi primadona para pengunjung karena menjadi yang paling ramai.

Seperti yang diketahui, Fan Zone digelar untuk memeriahkan FIBA World Cup 2023. Arena untuk para pencinta basket itu baru saja dibuka di Senayan Park, Senayan, Jakarta, di bagian belakang dekat danau.

Sejumlah kegiatan pun sudah dilakukan sejak kemarin, Rabu 23 Agustus 2023 dan akan berlangsung hingga 3 September 2023 mendatang, yang tentunya kental dengan nuansa permainan bola basket. Sederet permainan seperti arcade basketball yang seringkali dijumpai di mall disediakan di sudut-sudut stand dari para sponsor.

Selain itu, tentu saja pengunjung akan puas berfoto lantaran disediakan beragam spot foto, mulai dari dinding yang bertuliskan nama-nama atlet basket dunia, daftar pemenang FIBA World Cup dari masa ke masa dan masih banyak yang lainnya.

Di bagian tengah Fan Zone terdapat panggung megah yang nantinya akan menampilkan sejumlah musisi kenamaan tanah air. Jika kemarin saat pembukaan pengunjung telah dihibur oleh Vierratale, maka besok dan lusa giliran Tuan Tigabelas dan RAN yang akan memeriahkan panggung Fan Zone.

Pengunjung juga dapat berfoto bersama JIP, maskot dari FIBA World Cup 2023 yang merepresentasikan tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama, Jepang, Indonesia dan Filipina. JIP akan berkeliling bersama para wanita yang memakai sepatu roda untuk mengajak para pengunjung menari bersama.

Salah satu area yang menjadi primadona adalah Basketball 3x3 dimana mempertemukan para talenta muda pecinta basket dari beragam komunitas, sekolah dan tim lainnya. Mereka akan bertanding di lapangan yang berada tepat berhadapan dengan panggung utama Fan Zone.