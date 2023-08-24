Sehari Jelang FIBA World Cup 2023, Indonesia Arena Rampungkan Persiapan

PERSIAPAN rampung, Indonesia Arena siap gelar FIBA World Cup 2023. Ajang empat tahunan itu akan berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada 25 Agustus hingga 3 September mendatang.

MNC Portal Indonesia berkesempatan memantau sehari jelang pembukaan, Kamis (24/8/2023). Jalur masuk penonton serta penukaran tiket sudah terpasang rapi, atribut FIBA World Cup 2023 pun terpasang di berbagai sudut.

Hanya masih ada beberapa petugas kebersihan yang sedang melakukan pembersihan kawasan dekat loket tiket. Selebihnya, area depan Indonesia Arena yang menghadap ke dalam GBK sudah bersih dan siap untuk menyambut penonton yang hadir di stadion berkapasitas 16.500 orang itu.

Di dalam, terdapat media center tempat para wartawan meliput pertandingan FIBA World Cup 2023 yang juga telah selesai diinstalasi. Dilengkapi dengan air conditioner yang sangat dingin, meja panjang, tempat ini membuat para pewarta sangat nyaman melakukan pekerjaan mereka.

Ruang konferensi pers juga telah tertata dengan rapi. Pasalnya, delapan negara yang tampil di Jakarta melakukan konferensi pers jelang turnamen tersebut pada hari ini, yakni Kanada, Prancis, Latvia, Lebanon, Spanyol, Brasil, Iran dan Pantai Gading.

Lapangan pertandingan sudah siap, terinstalasi dengan apik. Ada delapan tim yang akan bertandingan dan satu per satu dari mereka telah menjajal lapangan utama dan lapangan latihan, yang terletak di lantai dua Indonesia Arena.

Videotron box yang digantung di atas lapangan utama pun telah berfungsi dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di sekitar lapangan dan tribun penonton pun sudah siap digunakan.

BACA JUGA: Pelatih Timnas Basket Spanyol Tak Sudi Timnya Disebut Juara Bertahan FIBA World Cup 2023

Namun, terlihat ada beberapa pekerja yang memberi sentuhan terakhir kepada beberapa bagian di sekitar lapangan, seperti pemasangan gambar sponsor, dll. Begitu juga dengan beberapa awak media yang menyiapkan alat-alat untuk menyiarkan pertandingan.