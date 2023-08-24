FIBA World Cup 2023: Rudy Gobert Harapkan Dukungan Masyarakat Indonesia untuk Timnas Prancis di Indonesia Arena

JAKARTA - Bintang Timnas Basket Putra Prancis, Rudy Gobert, mengaku senang datang ke Indonesia untuk tampil di FIBA World Cup 2023. Dia memuji keramahan orang Indonesia dan berharap mereka bisa datang langsung ke Indonesia Arena untuk memberikan dukungan pada negaranya.

Ya, Gobert dan Timnas Prancis bakal mentas di ajang FIBA World Cup 2023 yang akan berlangsung di Jakarta pada 25 Agustus hingga 3 September mendatang. Tim besutan Vincent Collet itu tergabung di Grup G bersama Kanada, Latvia dan Lebanon.

Pada Kamis, (24/8/2023) siang WIB, Prancis pun melakoni latihan resmi di lapangan latihan Indonesia Arena. Mereka berlatih secara individu maupun tim dari segi menyerang dan bertahan. Nampak Gobert sangat bersemangat mengikuti latihan tersebut.

Pemain Minnesota Timberwolves itu pun mengungkapkan bahwa persiapan timnya sejauh ini berjalan dengan baik. Dia optimis Prancis bisa bersaing di FIBA World Cup 2023.

"Kami percaya pada kekuatan kami, kami percaya pada upaya yang telah kami lakukan. Kami memiliki persiapan yang baik, kami sangat fokus sehingga ini akan menjadi ujian yang bagus bagi kami," kata Gobert kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Indonesia Arena, Kamis (25/8/2023).

Pemain berusia 31 tahun itu pun mengaku terkesima dengan kemegahan Indonesia Arena. Dia berharap masyarakat Indonesia bisa memenuhi stadion berkapasitas 16.500 penonton itu dan memberikan dukungan pada Prancis.